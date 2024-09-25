«Вони багато значать для нас»: Анджеліна Джолі про особливі татуювання

Анджеліна Джолі та її донька Вів'єн переконалися, що їхня нещодавня спільна робота не скоро забудеться. Вони разом працювали над бродвейським мюзиклом «Аутсайдери», і 49-річна актриса розповіла, що вона та її 16-річна донька відзначили цю подію, зробивши однакові татуювання, пише Marca.

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«Я зробила татуювання «Залишайся золотим» з моєю донькою Вів під час роботи над «Аутсайдерами», — сказала Джолі.

Ця фраза відсилає до оригінальної пісні, яку Джолі продюсувала разом з Вів'єн, і яка використовується у виставі.

«Це так багато значить для нас окремо і разом», — додала Джолі.

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Хоча Джолі показала своє татуювання, що знаходиться на зап'ястку, вона не розкрила, де саме Вів'єн вирішила зробити татуювання.

Це зізнання було зроблено, коли Джолі обговорювала теми для жовтневого випуску CR Fashion Book. Актриса з'явилася на обкладинці видання, а в інтерв'ю вона розповіла про материнство і свою кар'єру.

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Однією з тем стало її рішення стати головним продюсером серіалу «Аутсайдери». До цього її підштовхнула Вів'єн, любителька театру, після того, як вона побачила музичну адаптацію роману С.Е. Хінтона в театрі Ла-Хойя у 2023 році. Окрім татуювання з Вів'єн, Джолі також показала, що має ще одне татуювання з одним зі своїх дітей, хоча й не уточнила, з ким саме.

«Є також тату птаха, яке я маю разом з моєю дитиною і яке є особистим для нас», — сказала Джолі, яка є мамою 23-річного Меддокса і 20-річного Пакса, дочок Захари, 19 років, Шайло, 18 років, а також Вів'єн і її брата-близнюка Нокса.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Джолі здивувала фотосесією у річницю розлучення з Піттом.

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