Грошей більше немає: у ПФУ заявили, що фінансування пенсій у жовтні завершилося

Тоді як у 2025 році українським пенсіонерам обіцяють чергову індексацію та зростання пенсій, у жовтні у ПФУ заявили про припинення фінансування пенсійних виплат. Причому це було зроблено ще 25 жовтня. Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України у соціальній мережі Facebook. У фонді уточнили, що 25 жовтня завершено фінансування пенсій за жовтень, на що було витрачено 64 мільярди гривень.

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Втім, «ФАКТИ» з'ясували, що завершення фінансування не пов'язане із проблемами з наявністю коштів на виплату пенсій, а є наслідком специфіки деяких державних органів. Так, за існуючою практикою роботи Державного казначейства, що здійснює переказ усіх бюджетних коштів, у тому числі для Пенсійного фонду України, в останні кілька днів місяця операції припиняються. Це відбувається через підготовку Держказначейством звіту про всі фінансові операції за місяць. Тому залишок суми, необхідний для виплати пенсій та соціальної допомоги, переводиться авансом, а не рівно у день виплати.

Іншими словами, ПФУ вже одержав усі гроші, необхідні для виплати пенсій українським пенсіонерам у жовтні. Тому всі отримувачі пенсій, у яких день виплати припадає на дату після 25 жовтня, без проблем отримають свою пенсію у поштовому відділенні чи філії обраного ними банку.

Водночас, як раніше писали «ФАКТИ», слід пам'ятати, що пенсіонери отримують не лише гроші, а й деякі пільги. І мова не тільки про можливість безкоштовного проїзду.

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