41.09 / 41.64 44.58 / 45.23
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

Грошей більше немає: у ПФУ заявили, що фінансування пенсій у жовтні завершилося

14:22 29 жовтня 2024
гривні

Тоді як у 2025 році українським пенсіонерам обіцяють чергову індексацію та зростання пенсій, у жовтні у ПФУ заявили про припинення фінансування пенсійних виплат. Причому це було зроблено ще 25 жовтня. Про це йдеться у повідомленні Пенсійного фонду України у соціальній мережі Facebook. У фонді уточнили, що 25 жовтня завершено фінансування пенсій за жовтень, на що було витрачено 64 мільярди гривень.

Втім, «ФАКТИ» з'ясували, що завершення фінансування не пов'язане із проблемами з наявністю коштів на виплату пенсій, а є наслідком специфіки деяких державних органів. Так, за існуючою практикою роботи Державного казначейства, що здійснює переказ усіх бюджетних коштів, у тому числі для Пенсійного фонду України, в останні кілька днів місяця операції припиняються. Це відбувається через підготовку Держказначейством звіту про всі фінансові операції за місяць. Тому залишок суми, необхідний для виплати пенсій та соціальної допомоги, переводиться авансом, а не рівно у день виплати.

Іншими словами, ПФУ вже одержав усі гроші, необхідні для виплати пенсій українським пенсіонерам у жовтні. Тому всі отримувачі пенсій, у яких день виплати припадає на дату після 25 жовтня, без проблем отримають свою пенсію у поштовому відділенні чи філії обраного ними банку.

Водночас, як раніше писали «ФАКТИ», слід пам'ятати, що пенсіонери отримують не лише гроші, а й деякі пільги. І мова не тільки про можливість безкоштовного проїзду.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА
234

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Принц Вільям

Поки Чарльз III бореться з раком: принца Вільяма розлютили слова Гаррі про Кейт Міддлтон

люди

Індексація буде, але не 16,95%: названо суму, на яку підвищать пенсії

Катерина Кухар

Інша: Катерина Кухар вразила зізнанням

грядка

Зубчики не загниють, не замерзнуть, і не будуть затримувати сходи: як і чим потрібно мульчувати озимий часник (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту