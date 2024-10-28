Не тільки безкоштовний проїзд: за що пенсіонери можуть не платити

Незважаючи на тещо щороку в уряді повідомляють про індексацію пенсій, підвищення виплат тощо, багато українських пенсіонерів — а саме 2 667 096 осіб (25,8%) — отримують до 3000 гривень на місяць. Такої суми, втім, як і середньої пенсії (5851,86 гривні), навряд чи вистачає в умовах зростання цін.

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Втім, люди з цієї категорії мають низку пільг, нагадує видання «На пенсії».

Перш за все, це безкоштовний проїзд для пенсіонерів. Вони мають право не платити за проїзд у міському громадському транспорті та на приміських маршрутах. Це також стосуєтьс заміських поїздів за наявності пенсійного посвідчення. Проте за проїзд у таксі доведеться платити.

Деякі категорії пенсіонерів звільняються й від сплати за житлово-комунальні послуги. Йдеться про мешканців сільської місцевості, які працювали у сферах культури, медицини чи освіти. Згідно із законодавством, пенсіонери також звільняються від сплати земельного податку, проте це правило діє лише у межах встановлених земельних лімітів.

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Люди, які вийшли на заслуженний відпочинок мають можливість отримати юридичну допомогу безкоштовно або зі знижкою, а також оформити державну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, розмір якої залежить від розміру доходів.

Нагадаємо, що щороку у березні проводится індексація пенсійних виплат. Точний відсоток, на який індексуватимуться пенсії, буде відомий лише у лютому наступного року. Він залежить від інфляції та зарплат, з яких сплачуєтсья ЄСВ. Старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко припускає, що це може бути 10−12%. Втім, в уряді кажуть, що ця цифра може бути більшою. Варто нагадати, що зазвичай індексується не вся пенсія, а лише базова сума, без надбавок та доплат.

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Фото Pixabay

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