Індексація буде, але не 16,95%: названо суму, на яку підвищать пенсії

Через постійне здорожчання продуктів та товарів, багато пенсіонерів відчувають себе ошуканими, і змушені чекати на індексацію у березні. Адже вона буде чи не єдиним підвищення пенсій у майбутньому році.

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При цьому у суспільстві та у ЗМІ висловлюються припущення, якою за розміром буде індексація. Зазвичай в розрахунках звучить сума підвищення на 16,95%.

Свої розрахунки в етері Громадського радіо запропонувала і Лідія Ткаченко, старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень.

За її словами, в Україні в результаті індексації пенсії в 2025-му, розмір виплат підвищать на 10−12%. І це всупереч тому, що прем’єр-міністр та міністерка соцполітики запевняють, що в проєкті бюджету на 2025 рік закладені кошти на більшу індексацію пенсій.

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Але показники можливих підвищень стануть відомими лише на початку наступного року. Залежить індексація пенсій від інфляції в країні та росту заробітних плат, з яких сплачують ЄСВ, пояснює Лідія Ткаченко.

«Динаміка зарплат має велику сезонність. Пенсійний фонд публікує статистику щодо середньої зарплати, з якої сплачують ЄСВ, і у другому кварталі відбулося істотне зростання. Тому цілком можливо, що пенсії підвищать на 10−12%. Минулого року цей показник становив близько 6%», — пояснила експертка.

Також Пенсійний фонд регулярно публікує в себе на сайті статистику. Згідно з нею, станом на 1 жовтня в Україні було близько 10,3 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсії становив 5 852 грн. За словами Лідії Ткаченко, розподіл пенсіонерів за розміром пенсії є дуже нерівномірним. Близько половини людей отримують пенсії в розмірі 3−4 тис. грн, і є понад мільйон осіб, які отримують пенсії понад 10 тис. грн.

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Як пояснює старша наукова співробітниця, наразі пенсійний фонд має достатньо коштів для основної частини виплат.

Водночас є багато державних програм, що передбачають пенсії військовослужбовцям, додаткові виплати для дітей, які постраждали від війни, для осіб, що займалися ліквідацією наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, та ін.

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Ці виплати мають здійснюватися з державного бюджету, а тому переважно покриваються фінансовою підтримкою наших партнерів, говорить Лідія Ткаченко. Саме вони і повинні допомоги українцям.

Нагадаємо, нещодавно уряд України схвалив експериментальний проєкт щодо надання субсидії на оплату вартості оренди житла для внутрішніх переселенців.

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