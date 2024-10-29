Кучма назвав рішення Зеленського, після якого путін вирішив піти війною на Україну

Війна проти України не була єдиним планом для російського диктатора путіна. Він розглядав і більш легкі способи захопити Україну.

Про це в інтерв’ю «Інтерфаксу» заявив другий президент України Леонід Кучма.

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На його думку, російського диктатора на удар по країні спровокувало рішення української влади в лютому 2021 року накласти санкції на структури проросійського політика й олігарха Віктора Медведчука.

Кучма вважає, що після цього путін зрозумів, що взяти Київ голіруч йому не вдасться.

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«Звичайно, війна не була єдиним сценарієм для путіна. Зрозуміло, що він віддав би перевагу більш легким способам поставити нас під свою владу. Напевне, перша ставка була на „п'яту колону“, на провокування в Україні внутрішнього розколу. Але не вийшло. Думаю, удар по структурах Медведчука у лютому 2021 року став вирішальним кроком нашого керівництва, після якого путін зрозумів, що взяти нас голіруч йому не вдасться», — припустив Кучма.

На думку другого президента, Україна могла уникнути війни у два діаметрально протилежні способи: або посилити свою обороноздатність до рівня, який стримав би росію від нападу, або здатися без бою.

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«На жаль, протягом довгих років наші лідери не робили першого. На щастя, у 2022 році вони не зробили другого», — констатував експрезидент.

Водночас Кучма вважає, що справді гарантовано уникнути війни могли б дозволити дії не так України, як очільників держав Заходу: «Якби при перших очевидних ознаках підготовки російської агресії вони не намагалися б умиротворити Кремль, а чітко окреслили перспективи покарання (вже не кажу про запровадження превентивних санкцій) — це могло б зупинити путіна».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли про думку колишнього постійного представника України в ООН Володимира Єльченка, який вважає, що після того, що пережила Україна, нам вже не треба боятися Третьої світової війни.

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