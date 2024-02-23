росія хоче повернути час на 40 років назад, це мета війни з Україною, — польський дипломат

росія хоче повернути час назад щонайменше на 40 років. І це її мета у війні проти України, заявив колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький в інтерв’ю RMF FM.

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«Я пам'ятаю такий момент наприкінці 2022 року і на початку 2023 року. Гадаю, це було спровоковано президентом Зеленським своїм зверненням, в якому він сказав, що 2023-й рік буде переможним, він буде останнім роком війни. Раптом я помітив, що всі навколо мене впали в ейфорію», — пригадав колишній посол.

Інтерв'юер зазначив, що сьогоднішня росія — це інша країна, ніж до 24 лютого 2022 року.

«Безумовно, ситуація погіршується, як політично, так і конституційно, — вважає Ціхоцький. — На мою думку, важливим моментом було показове вбивство пригожина, таке бандитське: збиття літака. Перед тим, як росіяни ввели танки в Україну в лютому, вони опублікували два проєкти договору на сайті міністерства закордонних справ росії в середині грудня 2021 року. Це мала бути пропозиція: давайте поговоримо, або приймемо його, або подивимося, що буде далі. Ці два проєкти — це повернення на 40 років назад».

На його думку, путін хоче ситуації, в якій американці відходять далеко на Захід, нема протиракетної оборони, немає баз в Литві, Латвії, Естонії, коли росіян запитують про ключові питання безпеки, в тому числі енергетичної безпеки. Колишній посол Польщі в Києві додав, що кремль вважає, що пострадянський простір — це сфера виняткового російського впливу, а наша сфера — це сіра зона, і саме через це ведеться ця війна.

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«Сьогодні ми не можемо повністю описати, що станеться, якщо Україна впаде, але зрозуміло, що витрати на підтримку миру в Європі значно зростуть, вони вже зростають, — сказав колишній посол. — Це не війна за територію, це війна за міжнародну позицію, це війна за те, щоб повернути час назад щонайменше на 40 років, і росіяни, напевно, найбільше хотіли б повернути час назад до Віденського конгресу, до початку 19-го століття, коли було те, що експерти називають „концертом держав“. Великі держави вирішують міжнародні відносини. Не маленькі, як Угорщина, Польща, Словенія, а 4−5 президентів, наприклад, G10, сідають і вирішують самі. росія почувалася б комфортно в такій системі».

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», у Норвегії заявили про найсерйознішу загрозу за останні десятиліття, зазначивши, що росія розв’яже нову війну, якщо путін переможе в Україні.

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