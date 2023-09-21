Купівля квартири на виплат: адвокатка пояснила, чого слід остерігатися

Покупці квартир воліють знати, що має бути прописано в договорі, на що варто звернути увагу. Відповідь на ці запитання дала адвокатка Яна Купцова:

«Розрахунки між сторонами мають відбуватися з урахуванням вимог статей 694, 695, 1087 Цивільного кодексу України. Обов’язково сторонам треба вказувати еквівалент розрахунку часткової оплати в день угоди, оплати залишкової вартості та еквівалент повернення суми коштів та курс валют у випадку розірвання договору і повернення коштів продавцем не у гривні, а в еквіваленті валюти — долар, євро. Потрібно, щоб право власності на квартиру виникло у покупця в день укладення договору купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу. Одночасно накладається нотаріусом заборона відчуження (щоб ані продавець, ані покупець не продав майно)».

Не підписуйте договори купівлі-продажу квартири з відтермінуванням платежу без переходу квартири у власність та без реєстрації заборони, інакше можна залишитись без квартири й без грошей.

«Має бути пункт про те, що до покупця не переходять борги по комунальних платежах продавця. Пункт про війну. Після повної оплати вартості квартири продавець підписує особисто нотаріальну заяву про повний розрахунок. На підставі заяви нотаріус знімає заборону відчуження. Обов’язково потрібно підписати протокол погодження реквізитів оплати та засобів зв’язку сторін на виконання договору купівлі-продажу квартири з розстроченням платежу», — додала адвокатка.

Також адвокатка радить здійснити повну деталізовану перевірку нерухомості та всіх власників квартири з моменту приватизації (першого власника) до сьогодні, щоб унеможливити ризики та негативні наслідки судових тяганин та кримінальних процесів, арештів майна після укладення договору купівлі-продажу квартири в майбутньому.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, хто може не платити податок на квартиру чи будинок.

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