Життя монарха під загрозою: Чальз III відмовляється від їжі на тлі боротьби з раком і погіршення здоров’я

Як і у принцеси Уельської, так і у короля Великобританії було виявлено онкологічне захворювання. Але якщо Кейт Міддлтон пройшла курс хімеотерапії, что Чальз ІІІ нещодавно призупинив аналогічний курс.

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Як повідомляє radaronline.com, монарх зробив це заради туру Австралією. Стан його здоров'я викликає занепокоєння не лише у рідних короля, але й громадськості країни. Більш того, повідомляється, що Чарльз ІІІ на тлі самопочуття, що погіршується, відмовляється від їжі. Так, на обід він просить лише половину авокадо. Цього, зрозуміло, недостатньо, щоб підтримувати сили в його віці з урахуванням того, що зараз монарх веде боротьбу зі злощасною недугою.

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Втім, як зазначають журналісти, навіть половина авокадо — це ще дуже добре, адже раніше король взагалі нічого не хотів їсти. Він пропускав прийоми їжі, змушуючи нервувати лікарів і королеву Каміллу — ті були змушені насильно годувати Чарльза. Здоровий перекус — своєрідна поступка Карла, на яку він пішов після численних умовлянь фахівців. «З деяким небажанням він тепер їсть щось в обідню пору», — зауважив інсайдер.

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Нагадаємо, що після діагностування у короля Чарльза раку він віддає перевагу зустрічі Різдва у більш вузькому колі — лише з королевою Каміллою, принцом Вільямом і Кейт Міддлтон. З іншого боку, родичі Гаррі по материнській лінії, сім'я Спенсерів, дуже хочуть, щоб в зустрічах приймали участь і опальний Сассекс з дітьми — адже тільки так вони зможуть пізнати культурну спадщину та традиції Британії.

Фото з Вікіпедії

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