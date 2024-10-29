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Не погіршить, але не й покращить: експерт про відносини принца Гаррі та Меган Маркл з королівською родиною

16:21 29 жовтня 2024
Гаррі та Меган Маркл

Придбання принцом Гаррі та Меган Маркл будинку для відпочинку в Португалії, лише за кілька годин їзди від Великої Британії, не зменшить розрив між парою та королівською родиною, пише Express.

Піар-гуру та виконавчий директор Go Up Едвард Корам Джеймс сказав журналістам: «Я думаю, що це навряд чи безпосередньо вплине на відносини з королем Чарльзом і принцом Вільямом».

«Стосунки Гаррі та Меган з рештою королівської сім’ї були напруженими вже багато років. Дім у Португалії, ймовірно, не стане головним фактором у вилікуванні або погіршенні ситуації. Вони вже створили таку велику дистанцію — географічно та емоційно — тому цей крок може бути ще одним знаком їхньої зростаючої незалежності», — додав він.

Раніше повідомлялося, що принц Вільям вперше «простягнув оливкову гілку миру» брату Гаррі.

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