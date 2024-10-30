Окупанти вдарили по Олексієво-Дружківці на Донеччині: серед поранених діти (фото)

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. В середу, 29 жовтня, російські війська вкотре обстріляли Олексієво-Дружківку Донецької області. П'ятеро людей постраждали, у тому числі діти. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України.

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«Внаслідок російського авіаудару по селищу Олексієво-Дружківка, що у Донецькій області, постраждали п'ятеро людей, серед яких двоє дітей», — йдеться у повідомленні.

За даними рятувальників, напередодні російські війська завдали удару по триповерховому житловому будинку.

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«Вибух спричинив пожежу, що охопила частину будівлі, гараж і автомобіль. Вогнеборці ДСНС приборкали полум'я та врятували постраждалих», — додали у ДСНС.

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Також через ворожі обстріли селища пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, 15 гаражів та 6 транспортних засобів.

Нагадаємо, що російські війська постійно обстрілюють Олексієво-Дружківку Донецької області. Останній великий обстріл, наприклад, відбувся 24 жовтня. Тоді під удар попало відділення «Нової пошти». Двоє людей загинули.

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