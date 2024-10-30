Банки можуть зробити кредити дешевшими для деяких українців, а депозити вигіднішими: кому пощастить і чому

У той час як НБУ запроваджує різні обмеження для роботи банків та їхніх клієнтів, у 2025 році в українських фінустановах можуть запрацювати спеціальні програми для залучення клієнтів і не лише. Такими стануть програми та банківські продукти для ветеранів.

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Про це «ФАКТАМ» повідомив віцепрезидент Асоціації українських банків, голова правління «Глобус банку» Сергій Мамедов. За його словами, кілька місяців деякі комерційні банки «тестують» спеціальні депозитні програми для військових, ставки за якими збільшені в середньому на 1%. На черзі — створення окремих карткових продуктів для ветеранів із різноманітністю кешбек-програм та безплатним обслуговуванням.

Фахівець прогнозує появу кількох основних банківських програм, розроблених спеціально для потреб ветеранів. Зокрема, це програми іпотечного кредитування та кредити на створення чи розвиток власного бізнесу.

Так, за його словами, залежно від суми першого внеску та терміну кредиту ставки за іпотекою скоротяться до 15% річних. Водночас середні ставки за кредитами для ветеранів-підприємців можуть скоротитися до 16% річних. Завдяки їм частка «ветеранських» кредитів може зрости до 5% у 2025-му та 15% у 2026-му році.

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«Поява та розвиток спрямування підтримки ветеранів має кілька головних завдань. По-перше, це обов'язок „тилу“ віддячити захисникам України за їхню відданість та захист. По-друге, спеціальні умови для ветеранів можуть стати одним із дієвих механізмів соціальної адаптації та повернення до мирного життя. І, по-третє, це реальна можливість суттєво збільшити інтерес громадян до банківських продуктів», — наголосив банкір.

За словами Сергія Мамедова, у листопаді «Глобус банк» відкриє комплексну програму на підтримку ветеранів війни «Банкінг для ветеранів». Згідно з нею, колишні військові отримають вигідніші пропозиції при розміщенні коштів на гривневих депозитах, а також пільгові кредитні умови на розвиток власної справи та придбання житла.

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Зокрема, експерт розповів, що при розміщенні коштів на гривневих вкладах терміном від 1 року ветерани зможуть отримати ставку до 14% річних, що є максимальною на ринку.

Щодо кредитів, то банк запроваджує спеціальні умови в рамках програми «Доступні кредити 5−7-9». Згідно з цими умовами, ветерани зможуть взяти позику на придбання основних засобів ведення бізнесу (спецтранспорт, різноманітне виробниче обладнання тощо) під 5% річних, а не під 7% річних (на 2% менше, ніж передбачено програмою).

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Раніше повідомляли про те, що у листопаді НБУ почне вивід з обігу та заміну популярних купюр у 50 та 200 гривень старого зразка.

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