З листопада Нацбанк почне вивід із обігу «популярних» гривневих купюр: чи варто поквапитися з обміном

Національний банк України повідомив про черговий вивід з обігу купюр старого зразка. Якщо рік тому це були банкноти номіналами 5, 10, 20 і 100 гривень, то наразі йдеться про банкноти номіналом 50 та 200 гривень старого зразка.

ВІДЕО ДНЯ

«З 1 листопада 2024 року Національний банк розпочне поступову заміну банкнот номіналами 50 та 200 гривень зразків 2003 — 2007 років на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління (зразка 2014 року та наступних років випуску)», — зазначили в НБУ.

Фото НБУ

Втім, на громадянах цей процес не позначиться — старі купюри не потрібно спеціально обмінювати, ними можна розраховуватися як і раніше.

РЕКЛАМА

Вилучення розпочнеться з того, що банки не видаватимуть із кас такі банкноти за всіма видами готівкових операцій, а Нацбанк припинить видавати їх банкам, інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки.

Старі банкноти номіналами 50 та 200 гривень не повертатимуться в обіг, а вилучатимуться для подальшої утилізації.

РЕКЛАМА

Такі вилучення періодично проводять для того, аби замінити старі купюри на більш сучасні та захищені. А заміна банкнот номіналами 50 та 200 гривень старого зразка завершить цей процес.

Наразі ще триває вилучення з обігу та заміна банкнот номіналами:

РЕКЛАМА

1 та 2 гривні зразків 2003—2007 років — з 01 жовтня 2020 року;

5, 10, 20 та 100 гривень зразків 2003—2007 років — з 01 січня 2023 року;

500 гривень — з 01 серпня 2024 року.

Раніше в НБУ заявляли, що цього року в Україні побільшало фальшивих купюр. Це стосується як гривні, так і популярних іноземних валют — євро та доларів. Так, за підсумками першого півріччя 2024 року на 1 млн штук справжніх банкнот припадало 3,4 підробки. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року приріст склав 62%. До речі, у січні-червні 2024 року 90% фальшивок припадало на два номінали старих випусків: 500 гривень зразка 2006 року та 200 грн 2007-го .

Фото Pixabay

121

Читайте нас у Facebook