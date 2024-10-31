Осінній лист — фаворит у модних аксесуарах: як і з чим носити

Звісно, ніхто не забороняє носити брошку у вигляді проліска восени, а кольє зі стилізованих сніжинок — спекотним літом. Але все ж органічніший вигляд проліски матимуть в образі навесні, а сніжинки — взимку.

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Фаворит у модних аксесуарах осені-2024 — осінній лист. Він може бути у вигляді брошки чи кулона. Дуже красиво виглядатимуть у такому дизайні сережки. Причому якщо листя — не точна копія один одного, а кожен має свої особливості. Адже і в природі ви не знайдете двох абсолютно однакових листочків.

Фактури прикрас можуть бути різні: емаль, бісер, самоцвіти, повсть, шовк.

Дуже ефектний вигляд матиме барвиста брошка у вигляді осіннього листка на однотонному чорному або синьому пальті. Приколіть її так, ніби листочок зовсім випадково «сів» на ваш одяг. Він може стати окрасою коміра, кишені чи навіть рукава. Такою брошкою також можна прикрасити рукавички чи сумку.

Осінній лист — гарний акцент і на пальті у чорно-білу клітинку.

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Така брошка приверне увагу й на небесно-блакитному або світло-сірому пальті. Осіння природа підкаже вам чимало ідей, якщо будете спостережливими.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про модні шарфи осіннього сезону-2024, про те, який вибрати, щоб мати стильний вигляд.

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Фото Ольги Сметанської

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