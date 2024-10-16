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Стиль життя

Модний шарф осіннього сезону-2024: який вибрати, щоб мати стильний вигляд

22:03 17 жовтня 2024
шарф

З кожним днем стає холодніше. І в цьому нічого дивного, адже осінь є осінь. Щоб почуватися комфортно, доповніть своє вбрання теплим шарфом.

На піку моди зараз довгі шарфи нижче колін — і обов'язково з бахромою чи китицями. Вони можуть бути яскравими — наприклад, жовтого, морквяного чи червоного кольору. Можуть контрастувати із кольором верхнього одягу. Скажімо, з білим пальтом дуже ефектно виглядає чорний шарф. Такий образ не залишиться непоміченим тими, хто вас оточує. Шарфи в тон одягу мають елегантний вигляд. Наприклад, до бежевого пальта підберіть шарф відтінку молочного шоколаду. Також актуальні смужка та клітина.

Щоб мати стильний вигляд, носіть довгі об'ємні шарфи з верхнім одягом, який має силует, що облягає. Шарф може закривати собою майже все пальто — і цього сезону це вітається.

Але, коли стане ще холодніше, сміливо поєднуйте такі шарфи з пуховиками.

Варто звернути увагу й на шарфи з великим плетінням. Дуже ефектний вигляд вони матимуть зі светром у такому ж стилі.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали також про несподіваний тренд нинішньої осені — мереживо, яке робить образ легшим.

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Фото Ольги Сметанської

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