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Стиль життя

Модний аксесуар осені-2024 — брошка-планка: стильно та ефектно

11:14 12 жовтня 2024
брошка-планка

Хоча квіткові брошки ще актуальні, з'явився новий тренд — брошка-планка. Брошка-планка — це горизонтальна брошка. Вона може бути інкрустована камінням або декорована малюнком — наприклад у вигляді квітів. Така прикраса ідеальна для тих, хто любить носити сорочки чи кардигани з мінімумом декору.

У минулому брошку-планку з камінням чи одним каменем-акцентом носили, щоб зафіксувати жабо.

Сьогодні місцем для такої брошки може бути пальто, піджак, жилет, сукня, капелюшок, шарф та навіть сумка.

Брошки-планки можуть бути виконані у різних стилях, але всі вони, як правило, лаконічні. І це робить їх сучасними, навіть якщо вони вінтажні.

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Дуже ефектно брошка-планка виглядає на чорному, коричневому, темно-синьому та бордовому одязі, а також на чорно-білій клітці або смужці. А ось на строкатій тканині може «загубитися», тому ретельно продумайте свій образ.

Витончена брошка-планка з камінням добре поєднується з гіпюром, а та, в основі якої емаль, ефектно виглядатиме навіть з денімом. Не бійтеся експериментувати! Адже неординарні рішення приходять зазвичай у процесі пошуку. Будьте стильні та красиві!

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Раніше «ФАКТИ» публікували поради стилістів, як зробити кімнату затишною за допомогою кольору та який відтінок наймодніший цієї осені. А також — як привнести витончені осінні мотиви в інтер'єр будинку.

Фото з альбому Ольги Сметанської

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