Унітаз заблищить як новенький і заспіває радісних пісень: очищуємо «білого друга» недорогими засобами
Поки британські блогери разом з Міс Хінч вирішували, яким засобом краще відмити унітаз, і дійшли висновку, що це повинна бути лимонна кислота, ще один майстер з клінінгу під псевдо TopExperimenter вже с самого початку мав відповідь на це болюче питання, і відразу почав предметну розмову з підписниками.
«Привіт, дорогі друзі, — звернувся „топ-експериментатор“ до читачів, — сьогодні я хочу поділитися з вами дуже гарним і дієвим способом очищення унітазу від вапняного нальоту, сечового каменю, іржі та сольових відкладень».
Що пропонує блогер? Взяти якусь ємність, налити в неї теплу воду, додати три столових ложки звичайної кухонної солі, 2 столових ложки кальцинованої соди, і добре перемішати. Треба, аби сіль і сода повністю розчинилися. Наостанок додайте ще один компонент, а саме звичайний хлорвмісний засіб «Білизна». Його слід взяти 50−70 г.
Якщо ж ваш унітаз дуже сильно забруднений (зокрема під обідком), намочіть у приготованому розчині паперові рушники і покладіть на найбільш забруднені місця. Після цього закрийте кришку унітаза і залиште на 30−60 хвилин.
Після цього залишається лише прибрати використані рушники і змити унітаз.
Блогер запевняє, що після всіх цих операцій білий друг заблищить як новенький. І, якщо вмикнути на повну фантазію, то ще і заспіває радісних пісень від задоволення.
Також господиням напевно варто ознайомитися з рекомендаціями американця індійського походження Раджива, який теж має власні лайфхаки з миття унітазу.68
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