Битва за чистоту: як відміти неймовірно брудний унітаз (відео)

Поки американець індійського походження Раджив розповідав, як краще відмити вікна крохмалем, читачки у коментарях почали ставити йому питання на кшталт «Вікна — це добре. Але як відмити неймовірно брудний унітаз?»

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Вочевидь, питання дійсно подіяло на професійного клінера, і він вирішив надати на нього компетентну відповідь. І вивчивши відео у мережі, таки знайшов приклад дуже занедбаного унітаза.

Цю сантехніку навіть важко було назвати «білою» — настільки вона була брудною. Але блогерка «блискуче» справилась із завданням.

Базуючись на її прикладі, професійний клінер дав свої рекомендації.

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За його словами, у випадку «епічно забрудненого» унітаза краще використовувати кальциновану соду або добре відому багатьом господиням «Білизну».

«Білизну» потрібно залити окропом, налити цю суміш в унітаз, а потім залишити її на ніч.

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«Не забудьте закрити кришку унітаза, тому що засіб має неприємний і різкий запах», — попередив клінер.

Також знадобиться губка з твердою поверхнею з одного боку, щоб протерти найбільше сильні забруднення. Після використання суміші санвузол потрібно провітрити, тому що випари речовини негативно впливають на організм людини.

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Проводячи генеральне прибирання, обов'язково знімати кришку унітаза та сидіння. Їх слід очистити окремо.

Якщо забруднення не такі катастрофічні, можна перед використанням «Білизни» видалити всю воду, а потім нанести засіб рівномірно під обідок і вниз до зливного отвору. Після чого залишити на 15−20 хвилин, одягнути рукавички і починати чистити губкою. Особливу увагу приділяти важкодоступним місцям, де накопичується найбільше мікробів.

В обох випадках (мінімального і максимального забруднення) слід вранці, коли засіб вже повністю подіяв, ще раз протерти чистою губкою всю оброблену сумішшю поверхню. Потім спустити кілька разів воду, щоб залишки засобу змилися.

Але, звичайно, краще не допускати такого бруду, і проводити очищення регулярно, навіть, коли вдома закінчилися мийні засоби для цього. Блогерка Олена Матвєєва порадила, як відмити унітаз від бруду без «хімії».

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