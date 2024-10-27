Так радить місіс Хінч: як видалити наліт в унітазі одним натуральним засобом

Вапняний наліт у туалеті — часта проблема для сімей, особливо в районах із жорсткою водою. Згодом він накопичується, забарвлюючись у коричневий колір, що створює враження недоглянутості. Олена Матвєєва рекомендує видаляти його за допомогою харчової соди і лимонної кислоти.



В той же час її англійська «коллега» місіз Хінч пропонує не менш ефективне рішення, пише «Головред» з посиланням на Express.

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Так, в одній із груп з прибирання одна учасниця написала, що намагається використовувати оцет і соду, але коричневий наліт під лінією води не зникає.

«Це виглядає жахливо, і я не знаю, що ще спробувати», — написала вона.

Відповіді на її запитання не змусили себе довго чекати. Багато учасників групи запропонували використовувати лимонну кислоту — натуральний засіб, який чудово справляється з накипом. Один із користувачів поділився своїм досвідом: «Ми пробували все, але єдине, що допомогло, — це лимонна кислота».

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Ще один учасник підтвердив ефективність методу, додавши: «У мене була така ж проблема, сода й оцет не допомагали. Я видалила якомога більше води з унітазу і залишила лимонну кислоту на максимально довгий час — це спрацювало!»

Таким чином, якщо стандартні методи боротьби з накипом не дають результатів, лимонна кислота може стати вашим порятунком. Просто видаліть воду з унітазу, нанесіть кислоту на забруднені ділянки і залиште пасту на кілька годин для досягнення кращого результату.

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Також можна спробувати «китайський» спосіб прочистки засмічення. Або «французький» — який-небудь з них, певно, спрацює.

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