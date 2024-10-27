41.08 / 41.56 44.56 / 45.19
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Так радить місіс Хінч: як видалити наліт в унітазі одним натуральним засобом

19:05 27 жовтня 2024
Лимонна кислота у прибиранні

Вапняний наліт у туалеті — часта проблема для сімей, особливо в районах із жорсткою водою. Згодом він накопичується, забарвлюючись у коричневий колір, що створює враження недоглянутості. Олена Матвєєва рекомендує видаляти його за допомогою харчової соди і лимонної кислоти.

В той же час її англійська «коллега» місіз Хінч пропонує не менш ефективне рішення, пише «Головред» з посиланням на Express.

Так, в одній із груп з прибирання одна учасниця написала, що намагається використовувати оцет і соду, але коричневий наліт під лінією води не зникає.

«Це виглядає жахливо, і я не знаю, що ще спробувати», — написала вона.

Відповіді на її запитання не змусили себе довго чекати. Багато учасників групи запропонували використовувати лимонну кислоту — натуральний засіб, який чудово справляється з накипом. Один із користувачів поділився своїм досвідом: «Ми пробували все, але єдине, що допомогло, — це лимонна кислота».

РЕКЛАМА

Ще один учасник підтвердив ефективність методу, додавши: «У мене була така ж проблема, сода й оцет не допомагали. Я видалила якомога більше води з унітазу і залишила лимонну кислоту на максимально довгий час — це спрацювало!»

Таким чином, якщо стандартні методи боротьби з накипом не дають результатів, лимонна кислота може стати вашим порятунком. Просто видаліть воду з унітазу, нанесіть кислоту на забруднені ділянки і залиште пасту на кілька годин для досягнення кращого результату.

РЕКЛАМА

Також можна спробувати «китайський» спосіб прочистки засмічення. Або «французький» — який-небудь з них, певно, спрацює.

РЕКЛАМА

56

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

карти

Водоліям — «Зірка», Левам — Колесо Фортуни", а Тельцям — «П'ятірка Денаріїв»: Таро-прогноз на 27 жовтня

Гороскоп багатства

Всупереч ретроградному Меркурію: названо 4 знаки Зодіаку, які розбагатіють у листопаді

кава з кардамоном

Додайте спеції у каву: зробіть її корисною

колір пуховика

Як вибрати колір пуховика: ці поради варто взяти на замітку

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту