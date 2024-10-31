Сьогодні, 31 жовтня, багато людей готуються до жартів в ніч на Хелловін, а астролог Сьюзен Тейлор, схоже, навіть підготувала жартівливий гороскоп для всіх знаків зодіаку.

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Про які передбачення та обіцянки в ньому йдеться, пише видання Bigmir.net.

Овен

Ваші ноги ведуть вас туди, де ваше серце, так каже ірландське прислів'я. Ваше серце стає ніжнішим у коханні. Ваш вираз буде більш витонченим, а ваше спілкування загадковим. Безперешкодна циркуляція любові буде живити вашу святість і відданість вашому супутникові та стосункам загалом.

Телець

Чи відчуваєте себе давнім? Тоді настав час пофліртувати з каменоломнями та археологічними пам'ятниками. Ваша сіра речовина добре справлятиметься з цифрами. Фінансові екстраполяції принесуть вам достатньо успіху.

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Близнюки

Ваші думки зараз кришталево чисті. Гостра логіка та піднесена мудрість стануть вашою системою підтримки, спрямовуючи вас до точних рішень. Також настав час заповнити прогалини. Ви можете перекачати свою енергію на автомобіль своєї мрії або розширення будинку.

Рак

Не обтяжуйте себе непотрібними думками та стресом. Ви легковажні та випромінюєте світло. Ваші енергії будуть напрочуд добре налаштовуватися на енергії інших. Вистрибніть із бруду своїх поганих почуттів та поширте їх на ауру щастя.

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Лев

Ви зовсім не сором'язливі, але завжди відкриті і швидко висловлюєте свої почуття, коли мова заходить про нове кохання. Замкнуті знаки відчувають вплив Венери на повну силу пізніше цього дня. У незаміжніх знаків буде просто чудовий день, коли вони насолоджуватимуться тим фактом, що вони вільні.

Діва

Якщо ви подорожуєте, пам'ятайте, що завжди потрібно бути чемним з незнайомцями. Ніколи не знаєш, коли вам знадобиться їхня допомога. Числа 8 і 56 — ваші щасливі числа сьогодні. Запам'ятайте, де ви їх бачите.

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Терези

Ваша кар'єра справді на підйомі. Пишайтеся собою. Зазвичай у вас не так багато проблем із фінансами. Однак сьогодні ви отримаєте дуже дорогий урок. Ваше слабке місце сьогодні голова. Це означає, що ви стикаєтеся з великим стресом. Тримайте під рукою знеболювальні.

Скорпіон

Гарна вечеря з членами сім'ї чи близькими друзями підвищує настрій. Останнім часом вам довелося багато чого пережити. У ваших відносинах є велика проблема, і це нечесність. Будьте чесні зі своїм партнером та розкажіть йому, що відбувається. Самотні знаки можуть захотіти піти до бару сьогодні ввечері.

Стрілець

Якщо ви летите у пункт призначення, до якого потрібно добиратися не менше 10 годин літаком, обов'язково візьміть із собою щось, що допоможе вам виспатися під час польоту. Число 4 буде випромінювати хорошу енергію та удачу для вас сьогодні. Зверніть увагу на це число.

Козоріг

Саме час показати босові, на що ви здатні. Безробітним знакам може зателефонувати роботодавець. Ви не харчувалися правильно та починаєте відчувати наслідки цього. Скоротіть споживання солі та газованих напоїв.

Водолій

Ви почуваєтеся добре і стабільно, попри ситуацію, в якій перебуваєте. Зробіть все можливе, щоб підтримувати це почуття протягом дня. Числа 67 і 9 принесуть вам успіх. Сьогодні вам пощастить у соціальних взаємодіях.

Риби

Ваш партнер може почуватися трохи більш «в настрої», але вам просто хочеться обійматися та цілуватися. Інтимність — це чудово, але навіть триматися за руки може бути дуже інтимно, якщо це з правильною людиною.

Також нагадаємо, що свої передбачення на останній день жовтня приготували і «серйозні» астрологи, не «жартуни».

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