Частині водіїв потрібно оновити посвідчення: про кого йдеться

Міністерство внутрішніх справ України рекомендувало чоловікам за кермом, які отримали посвідчення водія до 2013 року, пройти процедуру їх оновлення. Звичайно, йдеться не про знамениті «вікові обмеження», а про неможливість інтеграції баз даних МВС з іншими онлайн-платформами, такими як «Дія» та «Кабінет водія».

ВІДЕО ДНЯ

Про це пише профільне автомобільне видання.

За словами представника МВС Романа Баціця, державний реєстр водійських посвідчень функціонує з 2013 року, і права, видані раніше, не завжди включені до оновленої цифрової системи. Це спричиняє труднощі при спробі скористатися рядом онлайн-послуг, таких як продовження посвідчення або замовлення індивідуальних номерів через інтернет.

Баціць зазначив, що за необхідності оновлення прав водія важливо мати цифрове фото, оскільки старі посвідчення часто не містять зображень. У таких випадках система звертається до Єдиного демографічного реєстру, проте доступ до цієї бази можливий лише через додаток «Дія», де громадяни можуть знайти актуальну інформацію про свої права.

РЕКЛАМА

Без цього кроку запит на оновлення посвідчення може бути відхилено через відсутність даних.

Якщо цього не зробити, то в разі втрати посвідчення старого зразка, для яких законодавством не визначений термін дії, чоловікові буде потрібно складати екзамени на нове посвідчення з кожної з водійських категорій.

РЕКЛАМА

Як оновити посвідчення:

авторизуватись у кабінеті водія;

заповнити всі поля необхідними даними;

завантажити файл із зображенням обох боків документа у форматі jpg;

надіслати електронну заяву до сервісного центру МВС для обробки.

Адміністратори опрацюють запит. І якщо все гаразд — оцифровані документи приблизно протягом місяця розмістять в Електронному кабінеті водія та «Дії».

РЕКЛАМА

Зареєструватися в Електронному кабінеті водія та отримати більш детальну інформацію можна на сайті Головного сервісного центру МВС.

Принагідно нагадаємо про новації, які чекають на водіїв вже від завтра, 1 листопада.

94

Читайте нас у Facebook