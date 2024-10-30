Голівудська зірка з українським корінням зняла свій перший кліп і розповіла, як готувати смачний борщ

Крім легендарної Квітки Цісик в Голлівуді є чимало акторів та співаків українського походження, і одна з них — Віра Фарміга, знайома багатьом глядачам по фільму «Закляття», де вона зіграла Лорен Воррен. Віра не тільки не приховує своє українське коріння, а й пишається ним, прославляючи Україну.

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Нещодавно Віра розпочала кар'єру співачки і разом з гуртом «The Yagas» (натяк на Бабу-Ягу), зняла свій перший кліп, який присвятила Україні.

Пісня, на яку знято кліп, називається The Crying Room, а саме відео знято в лісі і має таємничий та містичний вайб. Це перший кліп The Yagas, тому вдвічі приємно, що Фарміга присвятила його Україні.

«Це відео присвячується сміливому народу України. За посиланнями в описі ви можете дізнатися більше про те, як можете йому допомогти», — саме так закінчується кліп.

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В коментарях фанати акторки здивовані чарівністю її голосу. Вони пишуть, що перша пісня Фарміги зроблена в ностальгійному дусі готичного року 1990-х.

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Крім того, Віра продовжує активно пропагує в Мережі Батьківщину своїх предків і її культурні традиції.

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Так, нещодавно на одному з кулінарних сайтів Віра розповіла, як потрібно готувати справжній український борщ.



Для того, щоб приготувати борщ за рецептом голлівудської зірки, треба такі інгредієнти:

яловичий бульйон — 2 л

олія — 3 ст. л.

яловичина — 900 г

цибуля (велика) — 2 шт.

селера — 2 стебла

морква — 2 шт.

буряк (невеликий) — 8 шт.

капуста — 300 г

томатна паста — 140−200 г

лимонний сік — з 1 лимона

лаврові листки — 4 шт.

кріп — пучок

петрушка — пучок

часник — 4 зубчики

сіль — до смаку

перець — до смаку

сметана — для подачі.

Як готувати борщ за рецептом Віри Фарміги

Для борщу за своїм рецептом Фарміга спочатку тушкує м'ясо, нарізавши його на невеликі кубики. Для виразнішого смаку страви яловичину можна замінити на баранину. Бульйон можна приготувати, відваривши яловичину до тушкування, або розчинити бульйонний кубик.

Цибулю потрібно почистити та нарізати на кубики або кружальцями. Моркву та селеру помийте і наріжте на кубики. Часник очистьте від шкірки та подрібніть.

Буряк для борщу треба відварити, а потім почистити від шкірки і нарізати. Якщо використовувати коренеплоди великого розміру, їх знадобиться менше. Капусту нашаткуйте, а зелень помийте і подрібніть.

Щоб протушкувати м'ясо для борщу, у великій каструлі розігрійте олію на сильному вогні протягом 30 секунд. Потім викладіть кубики яловичини, додайте лавровий лист. Обсмажте м'ясо до золотистої скоринки, потім влийте бульйон і зменште вогонь.

Всипте в майбутній борщ цибулю, моркву, селеру та часник. Варіть страву на слабкому вогні протягом 2 годин, поки м'ясо не стане м'яким, не доводячи рідину до кипіння. Після 1,5 години від початку варіння страви, додайте в борщ буряк і капусту.

Для того, щоб борщ мав приємну кислинку, додайте томатну пасту і лимонний сік, регулюючи кількість відповідно до свого смаку. Якщо страва занадто густа, можна додати трохи окропу.

Коли борщ буде майже готовим, посоліть та поперчіть його до смаку, прикрасьте подрібненою зеленню та сметаною — і борщ за рецептом Фарміги можна подавати до столу.

Раніше «ФАКТИ» писали про корисні властивості борщу, а також про те, як приготувати борщ із курячими потрухами.

Фото: parade.com

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