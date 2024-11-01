Курс долара до середини листопада: чи сягне він 42 гривень

Жовтень український валютний ринок закінчив з курсом менше 42 гривень за долар. Не досягне цієї позначки обмінний курс американської валюти і з 4 по 10 листопада.

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Про це «ФАКТАМ» повідомив начальник департаменту казначейства банку «Глобус» Тарас Лєсовий. За його словами, на цей період для валютного ринку будуть характерні мінімум п'ять обставин.

До їх числа фахівець відніс такі чинники:

дія режиму «керованої гнучкості»: на ринку відбуватимуться часті курсові зміни, проте вони будуть незначними і, найімовірніше, з періодичною зміною трендів (курсові показники то зростатимуть, то знижуватимуться);

Нацбанк проводитиме тактику «м'якого» інфляційного впливу: зростання цін із суттєвим запізненням впливатиме на курси;

збережеться провідна роль міжбанку: готівковий ринок орієнтуватиметься на будь-які зміни на безготівковому ринку, підлаштовуючи свої курси до показників міжбанку;

НБУ продовжить утримувати баланс між попитом і пропозицією, коригуючи це співвідношення обсягами валютних інтервенцій (нагадаю, що співвідношення попиту і пропозиції є першою і найголовнішою ознакою при курсоутворенні: дефіцит породжує зростання курсів);

економічні обставини не йтимуть всупереч ситуації на валютному ринку: вже згадана інфляція є заходом контрольованим і, як очікується, до кінця року не перевищить 8,5%.

Як наслідок, вважає банкір, з 4 до 10 листопада курс готівкового долара може коливатися від 41,2 до 41,9 грн, обмінні пункти, як і раніше, продаватимуть/купуватимуть долар із різницею від 50 копійок до 1 гривні, а протягом тижня розкид курсу може становити до 80 копійок.

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- Таким чином, на ринку збережеться відносний спокій: курсові показники ледь помітно рухатимуться вгору, хоча це відбуватиметься на тлі різновекторних змін. Очікується, що з другої половини місяця курсові показники стануть ближчими до 42 грн ніж раніше. Однак, як ми неодноразово наголошували, це відбуватиметься поступово, так би мовити, крадькома, — резюмує Тарас Лєсовий.

Нагадаємо, що згідно з бюджетом на 2024-й рік до кінця року курс долара має становити 42,1 грн, а у 2025-му році — 45 гривень.

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