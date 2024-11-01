Потужна броня і серйозна зброя: ЗСУ отримали техніку зі Швеції
Збройні сили України отримали техніку, яка серйозно посилить бойові можливості української армії, незважаючи на її солідний вік. Йдеться про шведські БТР PBV 302, передати які ЗСУ Швеція обіцяла ще в травні. При тому що Повітряні сили України не відмовилися б від шведського винищувача Saab JAS 39 Gripen.
Перші прибулі в Україну PBV 302 показав YouTube-канал Сухопутних військ України. Бійці ЗСУ якраз освоюють нову техніку і кажуть, що вона набагато краща за радянські БМП-½/3.
Дійсно, хоча за віком PBV 302 приблизно дорівнює БМП-1 (обидві вироблялися в 1960-хх роках), шведський БТР має безсумнівну перевагу — його броня витримує потрапляння 20-мм гармати, тоді як БМП-1 тримає максимум 12,7 мм. Щоправда, в озброєнні БМП-1 перевершує «шведа» — 73-мм гармата проти 20-мм, але завдяки вищій скорострільності (500 пострілів на хвилину проти максимум 8), останній може легко знищити БМП-1.
Військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко стверджує, що PBV 302 має для ЗСУ три переваги:
- покриває найгострішу нестачу компоненти ББМ у підрозділах, те саме спостерігається і в вс рф, які заповнюють підрозділи автозаками, буханками і УАЗиками;
- PBV 302 для свого часу був дуже навіть непоганим ББМ і за низкою показників навіть перевершував радянський БТР-50П і БМП/БМД-½/3. Експерт зазначає, що лобова бронеплита PBV 302 тримає 20-мм постріл, чого не може лобова броня БМП/БМД-½/3, оскільки її 20-мм прошиває навиліт. Також у «шведа» хороші динамічні показники, прохідність і вельми непоганий питомий тиск на ґрунт — 0,5 кг/см², що дає змогу його застосовувати на болотистих ґрунтах, в умовах «бездоріжжя», що особливо цінно напередодні зими;
- Швеція передає всі свої PBV 302, яких за даними на 2024 рік було близько 170, що дасть змогу повністю укомплектувати 5 батальйонних тактичних груп. При цьому останній PBV 302 був виведений зі складу шведських підрозділів у 2014 році, тобто вони в досить непоганому стані.
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