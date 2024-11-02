Другий день місяця: яке сьогодні свято і якою буде погода

Розклади за картами Таро показують, що представники деяких знаків Зодіаку можуть сьогодні отримати несподівану новину, яка вплине на їхні плани.

ВІДЕО ДНЯ

Тому сьогодні важливо звертати увагу як на важливі для світу та країни події, та к і на народні традиції та вірування.

Зокрема, 2 листопада відзначають Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. Згідно з доповіддю Генерального директора ЮНЕСКО, у світі було розслідувано менше 6% всіх випадків вбивств журналістів (593 випадки) за період 2006−2013 років. Тому у 2013 році на своїй 68-й сесії Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію 68/163, яка закликає держав-членів вжити конкретних заходів в боротьбі з безкарністю.

Також 2 листопада — це День динамічної нешкідливості, Всесвітній день сумчастого мурахоїда та День гігантського омлету у США.

РЕКЛАМА

Щодо церковних свят, то Православна церква 2 листопада вшановує пам'ять святих мучеників Акиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора і Анемподиста.

Акиндин — один з найбільш відомих мучеників, який, за переказами, залишився вірним своїм переконанням, незважаючи на жорстокі катування. Пигасій був товаришем Акиндина. Його стійкість і віра також були випробувані, але він не зрікся Христа. Афтоній — ще один учасник цієї групи, який разом з іншими мучениками зазнав страждань за свої переконання. Єлпидифор — його ім'я означає «той, хто приніс надію». Він символізував віру і надію навіть у найскладніші часи. Анемподист — був священником, який проповідував Христове вчення і зазнав мученицької смерті за свою відданість.

РЕКЛАМА

Крім того, з точки зору народних традицій день 2 листопада у наших пращурів був присвячений полум'ю. В будинках обов'язково розпалювали печі і сідали біля них грітися всією родиною.

Що не можна робити 2 листопада

РЕКЛАМА

Не можна сваритися і вживати алкоголь.

Не варто зустрічатися зі своїми ворогами.

Забороняється їхати в далеку дорогу.

Народні прикмети і традиції на 2 листопада

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

бездоріжжя на дорогах — тепла погода стоятиме до грудня;

хмари проти вітру пливуть — буде снігопад;

почути крик снігурів — до швидкого морозу;

небо похмуре — чекайте на відлигу.

Якою буде погода 2 листопада

Згідно з прогнозом Наталки Діденко, у другий день місяця похолодає, адже Україну перетинатиме холодний атмосферний фронт.

Його прохід зумовить дощі вночі та в першу половину дня суботи на заході, півночі та в центрі, а з обіду — лише на сході та заході. Південна частина поки що втримається від опадів. А так як холодне повітря завжди важче, воно тиснутиме за атмосферним фронтом, провокуючи сильний вітер. Тому північно-західний вітер досягатиме завтра в Україні штормових поривів до 15−22 метрів за секунду!

У тилу холодного атмосферного фронту поширюватиметься повітря арктичного походження — відповідно, очікується похолодання до денних +6+10 градусів. Лише південь ще трохи побуде у теплій погоді, +11+16, місцями до +16+18 градусів. Проте і на півдні в неділю вже істотно знизиться температура повітря.

У Києві 2-го листопада передбачається похолодання до +9 градусів, у неділю до +6 градусів. Крім того, в столиці очікується сильний північно-західний вітер із штормовими поривами до 15−20 метрів за секунду. Найближчої ночі та завтра до обіду в столиці пройде невеликий дощ, але більшу частину дня суботи та впродовж неділі, 3-го листопада, у Києві — без опадів.

Новинки музики

Також у зв'язку з початком передостаннього місяця року українські виконавці продовжують «тестувати» свої новинки перед новорічними прем'єрами.

Зокрема, вчора з'явився новий кліп гурту (дуету) «Фіолет» під назвою «Обіцяю».

«Обіцяю» — наша нова пісня та відео про тих, кому країна завдячує зараз всім. Вдячність повинна перетворюватися на увагу та підтримку", — говориться в анонсі до музичного твору.

Ще одна новинка — «Відьма» — готувалася, певно, до Геловіну, але трохи запізнилася з виходом.

«‎Відьма"‎ — це не стандартний сингл, а передвісник продовження нашого EP „‎Між Світами“, що вийшов восени 2022 року», — говориться в анонсі.

«В основі сюжету цього міні-альбому — історія парубка, котрий заблукав та втратив відчуття реальності серед міфічних істот українських лісів. До цього часу він беззаконно нищив лісниць на пару з Чугайстром, аж ось про це дізналась відьма», — анонсують пісню її творці.

Також в огляді новинок не можна обійтись без нової пісні нашого генія, в якій він показав історію, «яка сьогодні резонує з багатьма українцями».

І, нарешті, пісня, яка цілком заслужено викличе нарікання через російську мову, але яка дійсно має «філософський підтекст». Меладзе — це дійсно не тільки «Если вам немного за 30».

Нагадаємо, що вчора Володимир Дантес розповів про свій новий твір із назвою «Руда вода».



98

Читайте нас у Facebook