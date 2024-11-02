Чи можна звернутися за призначенням пенсії, якщо ви в окупації: юристи пояснили

На сьогодні звернутися за призначенням пенсії можна безпосередньо до територіального органу Пенсійного фонду України, онлайн через портал електронних послуг ПФУ, онлайн через портал «Дія». Оскільки перебуваючи на тимчасово окупованій території людина позбавлена фізичної можливості звернутися за призначенням пенсії безпосередньо до органів ПФУ, існує можливість звернутися з такою заявою онлайн, повідомляють юристи.

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«Для цього потрібно авторизуватися на обраному сервісі; сформувати електронну заяву; додати до неї попередньо відскановані необхідні документи; скріпити заяву електронним підписом або «Дія.Підпис». Через 10 днів отримати відповідь від органів ПФУ про призначення / непризначення пенсії, — пояснюють фахівці. — Громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або під час тимчасової окупації територій виїхали на підконтрольну Україні територію, виплата пенсії проводиться за умови неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення рф.

Оскільки на сьогодні обмін інформацією між органами пенсійного забезпечення України та пенсійного забезпечення рф відсутній, особа, яка звертається за призначенням пенсії, додатково подає особисту заяву про неодержання пенсії рф та несе відповідальність за повідомлення недостовірної інформації".

Чи можливо звернутися за призначенням пенсії через представника за довіреністю, то тут, додають фахівці, не передбачений такий спосіб звернення. Навіть якби такий спосіб був передбачений Законом, видати довіреність на тимчасово окупованій території не є можливим.

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