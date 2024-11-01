Від 300 до 570 гривень: хто та чому отримає підвищену пенсію у листопаді

У Пенсійному фонді України прозвітували про зростання середньої пенсії в Україні і про те, що тепер кількість українців, які отримують мінімальну пенсію, ще більше знизилася. Водночас уже у листопаді деякі пенсіонери зможуть отримати підвищені виплати на 300, 456 та 570 гривень.

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Такого зростання пенсійних виплат можуть очікувати українці, які у листопаді відзначатимуть ювілей від 70 до 80 років та більше. Рішення про це було ухвалено ще 2021-го року.

Так, залежно від віку, доплата для українців становитиме:

300 гривень для тих, хто досяг 70-річного віку;

456 гривень для тих, хто досяг 75-річного віку;

570 гривень із настанням 80-річчя.

Усі ці доплати пенсіонери отримуватимуть щомісяця після досягнення ними вищезазначеного віку. А при наступі наступного вікового порогу дані виплати зростатимуть. Остання доплата буде здійснена при досягненні 80 років, після чого пенсіонер щомісяця отримуватиме підвищену на 570 гривень виплату.

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Водночас, ці «вікові» надбавки «світять» лише тим пенсіонерам, які мають пенсію до 10 340 гривень. Таких же за даними ПФУ 12,7% із 10,3 млн. українських пенсіонерів або 1,3 млн.

Раніше повідомляли про те, що нардепи хочуть позбавити доплати у 2360 гривень деяких пенсіонерів-чорнобильців. Ця зміна може з'явитися у другому читанні законопроекту про держбюджет на 2025 рік.

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Фото Pixabay

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