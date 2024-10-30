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Суспільство та люди

В Україні підвищили пенсії: в ПФУ розповіли деталі

17:49 30 жовтня 2024
Пенсіонери

В ПФУ, де раніше заявили про закінчення фінансування пенсійних виплат за жовтень, назвали цифри, на які з початку року виросли пенсії працюючих та непрацюючих пенсіонерів.

Так, станом на 1 жовтня 2024 року у порівнянні з 1 жовтня 2023 року, як зазначають в Пенсійному фонді України, зменьшила кількість пенсіонерів, які отримають виплати до 3 тисяч і до 4 тисяч гривень, а збільшилась тих, хто отримує виплати до 5, 10 та понад 10 тисяч гривень.

Також зазначається, що з початку поточного року пенсії працюючих пенсіонерів зросли на 10,5% (596,92 грн), а непрацюючих — на 8,7% (466,61 грн).

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Фото ПФУ

Пенсіонери, які продовжують працювати, отримують більші надбавки порівняно з тими, хто не працює. Зокрема, середня пенсія в Україні зараз становить 5851,25 грн, тоді як працюючі пенсіонери отримують більше — у середньому 6257,05 грн.

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Наразі в Україні громадяни отримують наступні види пенсій:

  • За віком отримують 72,84% пенсіонерів;
  • За інвалідністю — 15,08%;
  • У разі втрати годувальника — 6,35%;
  • За вислугу років — 5,15%;
  • Соціальні пенсії — 0,54%;
  • Довічне утримання суддів — 0,04%.

Для виходу на пенсію за віком потрібно мати необхідний страховий стаж, а вік виходу може бути 60, 63 або 65 років.

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Варто пам'ятати, що пенсіонери зобов'оязані повідомляти в ПФУ про зміну свого статусу щодо працевлаштування протягом 10 днів, інакше можуть виникнути вимоги повернення незаконно отриманих виплат. Після завершення роботи пенсіонери отримують право на додаткові надбавки та перерахунок пенсії з урахуванням зростання стажу та прожиткового мінімуму.

Нагадаємо, що раніше «ФАКТИ» писали про те, якою буде індексація пенсій у березні, на скільки їх можуть підвищити реально.

Фото Pixabay

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