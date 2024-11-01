Військові, «чорнобильці» та прокурори: хто може оформити «підвищену» пенсію з інвалідності

При отриманні пенсії з інвалідності певні категорії громадян можуть оформити так звану «спеціальну» або підвищену пенсію — йдеться про військових, ліквідаторів-чорнобильців та прокурорів, які отримують підвищені виплати.

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Як пише OBOZ.UA, виплати нараховуються у залежності від групи інвалідності:

І група отримує 100% пенсії за віком;

ІІ група — 90% від пенсії за віком;

ІІІ група — 50% від пенсії за віком.

Також в Україні встановлені мінімальні розміри пенсій з інвалідності. А саме:

І група інвалідності: 2760 гривень на місяць;

ІІ група інвалідності: 2520 гривень на місяць;

ІІІ група інвалідності: 2093 гривні на місяць.

Для отримання такої пенсії особа має набути страховий стаж. Для І групи необхідний стаж становить від 1 до 10 років залежно від віку людини з інвалідністю, для ІІ та ІІІ груп — від 1 до 14 років.

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Окремі категорії отримують «особливі» виплати з інвалідності на умовах, що відрізняються від загальних. Це стосується військовослужбовців, постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС, ліквідаторів та прокурорів.

Для військових виплати по інвалідності залежать від причини інвалідності та визначаються у відсотках від їхнього грошового забезпечення (ГЗ):

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І група — 100% ГЗ;

ІІ група — 80% ГЗ;

ІІІ група — 60% ГЗ.

При цьому мінімальний розмір пенсії військовослужбовців визначається як відсоток від прожиткового мінімуму. А саме:

І група — не менше 650% ПМ;

ІІ група — не менше 525% ПМ;

ІІІ група — не менше 360% ПМ.

Такі правила гарантують, що військовослужбовці, які отримали інвалідність, зокрема, внаслідок участі у бойових діях, мають стабільні та вищі виплати порівняно з іншими категоріями людей з інвалідністю.

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Пенсії з інвалідності для постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС розраховуються з урахуванням зарплати, яку постраждалі отримували у зоні відчуження в період 1986−1990 років або виходячи з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати на 1 січня відповідного року.

Розміри пенсій для чорнобильців, які отримали інвалідність через вплив радіації:

І група — 5048,95 гривні на місяць;

ІІ група — 6549,98 гривні на місяць;

ІІІ група — 8187,48 гривні на місяць.

Ліквідатори, які отримали інвалідність внаслідок участі в ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, отримують пенсію з інвалідності, розмір якої залежить від середньої зарплати за попередній рік:

І група — 100% середньої зарплати (13 376,21 гривні);

ІІ група — 80% (10 700,97 гривні);

ІІІ група — 60% (8 025,73 гривні).

Прокурори, які мають інвалідність, також отримують «особливу» пенсію, яка залежить від мінімального окладу, встановленого для цієї категорії працівників. Наприклад, при мінімальному окладі окружного прокурора у 24 000 гривень мінімальна пенсія з інвалідності становить 14 400 гривень на місяць (60% від окладу) станом на 2024 рік.

Нагадаємо, що при розгляді проєкту бюджету на 2025 рік, який Верховна Рада прийняла у першому читанні, розглядається варіант зі скасуванням доплат пенсіонерам-чорнобильцям, які після аварії на ЧАЕС виїхали із Чорнобильскої зони. Доплати пропонують залишити лише тим непрацюючим пенсіонерам, які постійно проживали або працювали в цій зоні з 26 квітня 1986 року по 1 січня 1993 року.

Фото Pixabay

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