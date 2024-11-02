Ворог обстріляв Херсонщину: загинула жінка, серед постраждалих є діти

В суботу, 2 листопада, на Херсонщині російська армія, яка прагне потрапити на правий берег Дніпра, завдала артилерійського удару по селищу Зеленівка близько дев'ятої години ранку. Внаслідок обстрілу загинула одна жінка, ще троє людей отримали поранення.

ВІДЕО ДНЯ

Про це повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

«Рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблої 40-річної жінки. Вона дістала травм, несумісних із життям. Унаслідок обстрілу поранення дістали ще двоє дітей. Це 10-річний хлопчик і 11-річна дівчинка. У них діагностували вибухові травми, осколкові поранення та перелом. Їх шпиталізували до лікарні», — розповів він.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Також серед постраждалих — 67-річна жінка з вибуховою та черепно-мозковою травмами, а також переломом гомілки.

Зазначимо, що нещодавно військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що росіяни сподіваються захопити місто Часів Яр у Донецькій області до настання сильних холодів. Адже наразі немає ознак підготовки окупантів до погіршення погоди, а також не видно активізації особового складу та техніки.

РЕКЛАМА

Фото Херсонської міської військової адміністрації

38

Читайте нас у Facebook