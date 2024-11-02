Пікантний лимонний кекс: гості будуть у захваті

Зазвичай приготування кексів не вимагає багато часу. Кексове тісто дуже просте, але пам’ятайте, що інгредієнти найкраще поєднуються, коли вони кімнатної температури. Готові холодні вироби найкраще просочувати гарячим сиропом — так кексове тісто добре вбирає сироп. Лимонний кекс — це основа, до якої можна додати ягоди або карамелізовані персики чи яблука, ділиться кулінарка Світлана Климовська.

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Складники: 180 г борошна

15 г розпушувача

100 г вершкового масла

2 яйця

180 г цукру

70 г молока

Цедра двох лимонів Сироп: Сік двох лимонів

100 г цукру

50 г лімончело

Приготування:

Розтопити вершкове масло. Збити яйця з цукром. Влити молоко, розмішати. Ввести просіяні сухі інгредієнти. В кінці додати розтоплене вершкове масло. Натерти цедру лимона. Все розмішати. Форму 24/10 (розмір може відрізнятися на декілька см) змастити вершковим маслом та присипати борошном. Вилити кексову суміш. Випікати 30−40 хв за температури 180 градусів. Охолодити.

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Для сиропу сік лимонів довести до кипіння з цукром. Охолодити до 60 градусів та влити лікер. Просочувати теплим сиропом холодний кекс.

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт пишного бисквіта з яблуками і крамблом.

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