Пікантний лимонний кекс: гості будуть у захваті
Зазвичай приготування кексів не вимагає багато часу. Кексове тісто дуже просте, але пам’ятайте, що інгредієнти найкраще поєднуються, коли вони кімнатної температури. Готові холодні вироби найкраще просочувати гарячим сиропом — так кексове тісто добре вбирає сироп. Лимонний кекс — це основа, до якої можна додати ягоди або карамелізовані персики чи яблука, ділиться кулінарка Світлана Климовська.
Складники:
- 180 г борошна
- 15 г розпушувача
- 100 г вершкового масла
- 2 яйця
- 180 г цукру
- 70 г молока
- Цедра двох лимонів
Сироп:
- Сік двох лимонів
- 100 г цукру
- 50 г лімончело
Приготування:
Розтопити вершкове масло. Збити яйця з цукром. Влити молоко, розмішати. Ввести просіяні сухі інгредієнти. В кінці додати розтоплене вершкове масло. Натерти цедру лимона. Все розмішати. Форму 24/10 (розмір може відрізнятися на декілька см) змастити вершковим маслом та присипати борошном. Вилити кексову суміш. Випікати 30−40 хв за температури 180 градусів. Охолодити.
Для сиропу сік лимонів довести до кипіння з цукром. Охолодити до 60 градусів та влити лікер. Просочувати теплим сиропом холодний кекс.
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