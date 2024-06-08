Ягідні кекси за кілька хвилин: родина точно оцінить цю смакоту

Починається сезон ягід, тому зберігайте цей рецепт дуже смачних ягідних кексів, бо він точно знадобиться. Взагалі брати ягоди можна будь-які, головне готуйте із гарним настроєм, тоді все вдасться, ділиться фудблогерка Юлія Симончук. Кількість кексів залежить від величини форми — 10−12 шт.

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Складники: борошно — 200 г;

цукор — 100 г;

масло — 90 г;

молоко — 100 мл;

яйця — 2 шт.;

розпушувач — 1 ч. л;

ягоди — 150 г.

Приготування:

До масла кімнатної температури додаємо цукор, перетираємо до однорідності. Додаємо яйця, молоко, перемішуємо. Просіюємо борошно з розпушувачем, перемішуємо ретельно і додаємо ягоди (можна будь-які, в мене чорниці). Акуратно перемішуємо, щоб не пошкодити ягоди, викладаємо у форму і випікаємо при температурі 200 градусів 20 хвилин до зарумʼянення.

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