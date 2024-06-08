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Ягідні кекси за кілька хвилин: родина точно оцінить цю смакоту

20:17 10 червня 2024
Ягідні кекси

Починається сезон ягід, тому зберігайте цей рецепт дуже смачних ягідних кексів, бо він точно знадобиться. Взагалі брати ягоди можна будь-які, головне готуйте із гарним настроєм, тоді все вдасться, ділиться фудблогерка Юлія Симончук. Кількість кексів залежить від величини форми — 10−12 шт.

Складники:

  • борошно — 200 г;
  • цукор — 100 г;
  • масло — 90 г;
  • молоко — 100 мл;
  • яйця — 2 шт.;
  • розпушувач — 1 ч. л;
  • ягоди — 150 г.

Приготування:

До масла кімнатної температури додаємо цукор, перетираємо до однорідності. Додаємо яйця, молоко, перемішуємо. Просіюємо борошно з розпушувачем, перемішуємо ретельно і додаємо ягоди (можна будь-які, в мене чорниці). Акуратно перемішуємо, щоб не пошкодити ягоди, викладаємо у форму і випікаємо при температурі 200 градусів 20 хвилин до зарумʼянення.

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