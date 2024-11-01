Пишний бисквіт з яблуками і крамблом: ідеальний рецепт ніжної випічки

Осінні пироги з яблуками ніколи не набридають. А бісквіт з яблуками — це справжня класика домашньої випічки, яка радує своєю простотою і неповторним смаком. Ідеально пухкий бисквіт у поєднанні з соковитими шматочками яблук створюють легку, ніжну композицію, яку люблять і дорослі, і діти. Це ідеальна ідея для солодкого перекусу до кави, швидкого десерту для гостей або смачної пропозиції на вихідні, пише видання Polki

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти:

6 яєць

півсклянки борошна

півсклянки крохмалю

¾ склянки цукру

¼ склянки олії

щіпка солі

3−4 яблука

Інгредієнти для крамблу:

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100 г вершкового масла,

80 г цукру,

100 г борошна.

Спосіб приготування:

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Почистіть яблука від шкірки та серцевини. Наріжте маленькими скибочками. Збийте яєчні білки до стійких піків, потім додайте по одному жовтки, збиваючи на низькій швидкості. До яєчної суміші додайте просіяні крохмаль та борошно, згодом цукор. Тонкою цівкою влийте олію. Все ретельно перемішайте лопаткою. Вилийте у форму для кексів і викладіть на тісто яблука.

Приготувати крамбл: змішайте м’яке вершкове масло з цукром і борошном, перетираючи всі інгредієнти пальцями. Посипте крихтою готовий пиріг. Випікати при 180 градусах 45 хвилин.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як приготувати найсмачніший яблічний пиріг на сковороді.

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