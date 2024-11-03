Третій день місяця: яке сьогодні свято, і якою буде погода

Карти Таро обіцяють, що у неділю, 3 листопада, представників деяких знаків Зодіаку можуть очікувати на вдалі фінансові пропозиції за умови враховування усіх особливостей дня.



Так, 3 листопада — 984-й день війни росії проти нашої країни і День інженерних військ та День ракетних військ і артилерії в Україні. Звичайно, до привітання воїнам непогано було би додати й донат на ЗСУ.

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Також сьогодні відзначають День працівника соціальної сфери, Міжнародний день біосферних заповідників та Всесвітній день медузи.

Церковні свята

Сьогодні православні українці вшановують пам'ять мучеників Акепсима єпископа, Аїфала диякона та Йосифа пресвітера. Це святі, які стали відомими завдяки своїй вірності Христу та мученицькій смерті за віру. Крім цього, 3 листопада — день оновлення храму великомученика Георгія в Лідії.

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Що не можна робити

Щоб не втратити щастя, цього дня предки намагалися дотримуватися певних заборон. Зокрема, 3 листопада не можна:

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Впускати до оселі незнайомих людей — разом з ними прийдуть сварки на весь наступний тиждень.

Мандрувати — поїдка може бути вкрай невдалою.

Підіймати з землі речі та приносити їх додому — на них може бути пристріт.

Сумувати та скаржитися на долю — справи можуть погіршитися.

Перебувати в людних місцях — пращури вважали, що цього дня хтось може легше зурочити.

Прикмети дня

Якщо сьогодні хмари висять низько — скоро прийдуть морози.

Мороз ввечері 3 листопада — зима буде теплою.

Якщо сьогодні мороз зранку — взимку буде багато снігу.

Якщо вже з'явився сніг, але на деревах все ще є листя — в наступному році буде гірше врожай.

Якою буде погода

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Фахівці з «Укргідрометцентру» прогнозують, що 3 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише у північно-східній частині вночі невеликий мокрий сніг. Вітер північно-західний, 7−12 м/с, вночі на Лівобережжі місцями пориви 15−20 м/с.

Температура вночі від 3° С тепла до 2° С морозу, вдень 3−8° С тепла, на півдні до 10° С. У Києві та області — хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний, 7−12 м/с. Температура вночі від 3° С тепла до 2° С морозу, вдень 3−8° С тепла; в столиці вночі 1−3° С тепла, вдень 5−7° С тепла. Вітер північно-західний, 7−12 м/с.

Нова музика

Кілька годин тому в Мережі з'явився новий трек співака CHEEV на «вічну» тему. Звичайно, це не любов, а погода.



Хоча без кохання, звичайно, не обійшлось — завдяки новій пісні Нікіти Кісельова & SKYLERR.

Але в наші часи почуттям краще не надто довіряти, попереджає Тетяна Шарган.

Свої прогнози та поради щодо кохання надали й астрологи, яки склали любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на листопад.

Фото з відкритих джерел



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