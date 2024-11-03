Знову разом? Віра Брежнєва опублікувала нове спільне фото з Костянтином Меладзе (фото)

Коли брати-«мовчуни» Меладзе випустили нову пісню під назвою «Зима так близько», шанувальники почали говорити про те, що вона присвячена ексдружині композитора Вірі Брежнєвій.



Адже там є такі слова: «Ти можеш не вірити, ти можеш не знати, ти можеш від безвиході сама собі брехати, що все ще буде, ще не кінець. Є наступне життя, а що, якщо ні?» Їх розцінили як розповідь про почуття композитора після розлучення.

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Своєю чергою, співачка опублікувала у себе в сторіз Інстаграм фото разом з Костянтином, і супроводила його саме цим фрагментом з пісні. На знімку пара стоїть спиною до об'єктиву, але шанувальники впевнені, що це саме Костя і Віра. І, звичайно, зміцнилися у підозрах, що нова пісня композитора присвячена саме їй.

Фото зі сторінки співачки

Можливо, Віра Брежнєва навмисне робить такі «провокативні» кроки, адже через нову пісню у публіки зріс інтерес до неї самої. Не секрет, що багато хто не вважає її українською співачкою, а лише росіянкою, яка вчасно «перевзулася». Ані волонтерство у перші місяці війни, ані виконання пісень українською не змогли переконати українських слухачів. І коли вона знялася в ролику про «Укрзалізницю», багато хто був незадоволений: «Ви б ще Лободу чи Лорак запросили».

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Можливо, нова пісня братів Меладзе прсприяє їй робити кар'єру в Україні. Тим більше, що вже почали з'являтися веселі пародії на співачку — одну з них вона теж опублікувала в сторіз.

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Зазначимо, що композитор не вперше звертається до Брежнєвої через пісні. Вважається, що написаний ним хіт Валерія Меладзе «Салют, Віра» присвячений саме їй. 2022 року на 40-річчі Віри Костянтин виконав для іменинниці цю пісню.

Зазначимо, що Віра Брежнєва та Костянтин Меладзе таємно одружилися у 2015 році, при цьому зустрічатися вони почали, ще коли обоє були у шлюбі: Меладзе був одружений з юристкою Яною Сумм, а Брежнєва — була дружиною бізнесмена Михайла Кіпермана. Через цей роман Брежнєву часто критикували у мережі. Торік Брежнєва та Меладзе розлучилися, не назвавши причину розлучення.

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До речі, про інших українських «зірочок», які вирішили на все життя пов'язати себе з країною-агресоркою. Як писали «ФАКТИ», це, зокрема, Ані Лорак, якій, схоже, відмовили в громадянстві рф.

Фото з відкритих джерел

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