У зрадниці Ані Лорак проблеми: громадянства рф вона не отримає

Співачка Ані Лорак, яка зрадила рідну країну та обрала життя у рф та криваві російські рублі, раніше жалілась на свою доньку-підлітка Софію. Тепер, схоже, їй доведеться скиглити і через дії країни-агресорки росії, яка не бажає видати їй своє громадянство.

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Про не дуже радісні для Лорак справи розповів блогер Богдан Беспалов. За його інформацією, росія відхилила заяву скандальної Лорак на громадянство. Сталося це нібито через проблеми співачки з фінансами та через її рідного брата, який перебуває в Україні, про діяльність якого вона набрехала в документах.

«Україна дозволила Кароліні продовжити свій патент на власний псевдонім ще на 10 років. Заяву на російське громадянство їй відхилили, але там є ще час на розгляд. У неї проблеми через фінансові махінації, плюс брат, очима рф — ненадійний, і вона збрехала в заяві на російське громадянство про рід його діяльності», — стверджує Беспалов.

Наразі артистка, за інформацією блогера, зіткнулася з тим, що не може розпочати бізнес в рф на власне ім'я, адже від неї не приймають заявок. Тож скандальна співачка нібито хоче отримати громадянство Ізраїлю або ж посвідку на проживання в європейській країні.

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«Вона в росії вже не може мати бізнес на власне ім'я. Від неї просто не приймають заяви, лише ІП як для іноземців з підвищеним відсотком податків. Вона брала консультацію, як отримати громадянство Ізраїлю. Зараз вона хоче отримати посвідку на проживання в Іспанії», — додав Беспалов.

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На підтвердження своїх слів блогер надав документи. Однак вони були датовані далеким 2019 року.

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Нагадаємо, народна артистка України Катерина Бужинська розповіла, як на батьківщині Ані Лорак в Чернівцях люди розбили вщент «зірку», яка була присвячена співачці, так як дуже розлючені її поведінкою.

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