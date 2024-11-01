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Шоу-бізнес

«Точно звертається до Віри Брежнєвої»: Меладзе випустив нову пісню, і в Мережі «вирахували», про що вона

13:39 1 листопада 2024
Брежнєва та Меладзе

Поки співачка Віра Брежнєва представляла «Вєрку Сердючку в молоді роки на залізниці», її ексчоловік Костянтин Меладзе теж не сидів склавши руки. Разом зі своїм братом, теж «мовчуном на тему війни» Валерієм Меладзе вони записали пісню «Зима так близько».

«Ти можеш не вірити, ти можеш не знати, ти можеш від безвиході сама собі брехати, що все ще буде, ще не кінець. Є наступне життя, а що як ні? Світ так влаштований, що кохання коротше, ніж життя», — йдеться в пісні.

Після цих слів, а також після того факту, що Віра Брежнєва першою відреагувала лайком на композицію, шанувальники Костянтина Меладзе вирішили, що в пісні він розповів, що коїлося у нього на душі після розлучення з дружиною, ініціатором якого він начебто був.

Зазначимо, що після нападу росіян на нашу країну Костянтин Меладзе був у Києві, де допомагав матері і сестрі дружини переживати ворожі бомбардування у підвалах будинків. Але потім начебто Віра вирішила розірвати всі зв'язки з країною-агресоркою, а її чоловік на це не зважився через низку фінансових та інших причин.

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Втім, ніхто не знає, що відбувалось в житті Костянтина та Віри насправді. Але пісня, схоже, «зайшла» глядачам — відгуки тільки позитивні.

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Раніше Віра Брежнєва розповідала, що після розриву з ексчоловіком вона знаходиться «в ідеальних стосунках із самою собою». Вона зізнавалася, що заполонити її серце зможе не кожен — жінці має бути комфортно поруч з таким чоловіком, а інакше нема сенсу.

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Фото з відкритих джерел

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