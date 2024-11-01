«Точно звертається до Віри Брежнєвої»: Меладзе випустив нову пісню, і в Мережі «вирахували», про що вона

Поки співачка Віра Брежнєва представляла «Вєрку Сердючку в молоді роки на залізниці», її ексчоловік Костянтин Меладзе теж не сидів склавши руки. Разом зі своїм братом, теж «мовчуном на тему війни» Валерієм Меладзе вони записали пісню «Зима так близько».

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«Ти можеш не вірити, ти можеш не знати, ти можеш від безвиході сама собі брехати, що все ще буде, ще не кінець. Є наступне життя, а що як ні? Світ так влаштований, що кохання коротше, ніж життя», — йдеться в пісні.

Після цих слів, а також після того факту, що Віра Брежнєва першою відреагувала лайком на композицію, шанувальники Костянтина Меладзе вирішили, що в пісні він розповів, що коїлося у нього на душі після розлучення з дружиною, ініціатором якого він начебто був.

Зазначимо, що після нападу росіян на нашу країну Костянтин Меладзе був у Києві, де допомагав матері і сестрі дружини переживати ворожі бомбардування у підвалах будинків. Але потім начебто Віра вирішила розірвати всі зв'язки з країною-агресоркою, а її чоловік на це не зважився через низку фінансових та інших причин.

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Втім, ніхто не знає, що відбувалось в житті Костянтина та Віри насправді. Але пісня, схоже, «зайшла» глядачам — відгуки тільки позитивні.

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Раніше Віра Брежнєва розповідала, що після розриву з ексчоловіком вона знаходиться «в ідеальних стосунках із самою собою». Вона зізнавалася, що заполонити її серце зможе не кожен — жінці має бути комфортно поруч з таким чоловіком, а інакше нема сенсу.

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Фото з відкритих джерел

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