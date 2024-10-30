Віра Брежнєва «змінила професію», а Алла Пугачова потроллила хейтерів

Співачка Віра Брежнєва, яка не збирається відмовлятися від спілкування російською мовою, раптово стала «обличчям» української компанії — «Укрзалізниці».



Виявилося, що до Дня залізничника, який українці відзначатимуть 4 листопада, колишня учасниця гурту «ВІА Гра» на один день стала провідницею. В соціальній мережі Брежнєва написала, що завдяки зйомкам закрила свій давній «гештальт»: від час навчання в інституті друзі жартували, що вона стане провідницею або стрілочницею.

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«Стала співачкою, інститут не закінчила, але любов до залізничного транспорту залишилась зі мною назавжди. Тож я без роздумів погодилась на пропозицію вийти в рейс замість однієї з провідниць у спеціальному проєкті „Укрзалізниці“ до Дня залізничника, який святкують 4 листопада», — поділилася Віра Брежнєва.

У ролику показано, як співачка перевіряє квитки, роздає пасажирам постіль та готує їм напої.

Віра Брежнєва привітала залізничників з прийдешнім професійним святом та побажала їм легкої дороги.

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Спілкується через соцмережі зі своїми фоловерами й Алла Пугачова, яка цього разу мала відповісти хейтерам, які публікують гидкі речі про її сім'ю.

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«О-о-о! Ви ж мої дорогі. Які ж ви цікаві історії вигадуєте про нашу родину. Давайте ще. Сміливіше, хлопці! Нам подобається», — написала вона і поділилася новим селфі.

Фото з Instagram

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Які саме історії Пугачова має на увазі, вона не уточнила. Втім, серед коментарів, що були розміщені під її постом, одна із дописувачок згадувала про «гроші, які закінчуються» та «батьківщину, яка міняється як рукавички».

Нагадаємо, що ще у 2022 році Алла Пугачова та Максим Галкін залишили росію разом з дітьми через напад кремлівського карлика путіна на Україну. Нині 48-річний гуморист їздить із гастролями світом, а 75-річна співачка не планує повертатися на сцену. Щоліта подружжя, яке живе разом з 2011 року, проводить у Юрмалі на узбережжі Балтійського моря, де у них є будинок. Цього року, перебуваючи у Латвії, Пугачова відвідала фестиваль своєї подруги Лайми Вайкуле «Рандеву», а також сходила на спектакль Данила Козловського.

Фото — скріншот

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