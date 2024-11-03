Ванна сяятиме чистотою вже за 15 хвилин: як відмити навіть стару іржу без хімії

Українські господині завжди намагаються тримати в чистоті сантехніку, і знають безліч способів, як відмити ванну від вапняного наліту та плям.



Для цього не обов'язково використовувати «хімію». Фахівці з Британії вважають, що у будь-якому випадку можна успішно застосовувати засоби, які знайдуться у кожної жінки на кухні.

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Сіль та лимонна кислота

Дуже простий і бюджетний спосіб, який, проте, чудово впорається з плямами від іржі.

Що вам знадобиться:

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1 ст. ложка лимонної кислоти;

1 ч. ложка солі;

губка для чищення.

Що робити:

Лимонну кислоту потрібно змішати з сіллю, щоб утворилася однорідна паста.

Нанести суміш на плями іржі та залишити на 10 хвилин.

Після цього губкою або тканиною добре протерти забруднені місця, змити водою.

Ви помітите, що іржа одразу зникла, а ванна стала чистою і білосніжною.

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Харчова сода і оцет

Цей засіб чудово впорається з іржею завдяки кислому середовищу оцту та абразивним властивостям соди.

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Що вам знадобиться:

9% оцет;

харчова сода;

губка або щітка для чищення.

Що потрібно робити:

Оцет нанесіть на плями іржі, дайте йому увібратися протягом 5 хвилин.

Зверху насипте харчову соду — почне з'являтися піна.

Губкою або щіткою ретельно протріть всі забруднені ділянки. Змийте водою, щоб видалити залишки.

Вже за лічені хвилини іржа зникне.

Також відбілити ванну може допомогти суміш оцту, рідкого господарского мила та лимонної кислоти. Їх змішують у певній пропорції, обробляють поверхню та через деякий час змивають водою.

Фото Pixabay

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