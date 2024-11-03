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Ванна сяятиме чистотою вже за 15 хвилин: як відмити навіть стару іржу без хімії

13:19 3 листопада 2024
Ванна

Українські господині завжди намагаються тримати в чистоті сантехніку, і знають безліч способів, як відмити ванну від вапняного наліту та плям.

Для цього не обов'язково використовувати «хімію». Фахівці з Британії вважають, що у будь-якому випадку можна успішно застосовувати засоби, які знайдуться у кожної жінки на кухні.

Сіль та лимонна кислота

Дуже простий і бюджетний спосіб, який, проте, чудово впорається з плямами від іржі.

Що вам знадобиться:

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  • 1 ст. ложка лимонної кислоти;
  • 1 ч. ложка солі;
  • губка для чищення.

Що робити:

  • Лимонну кислоту потрібно змішати з сіллю, щоб утворилася однорідна паста.
  • Нанести суміш на плями іржі та залишити на 10 хвилин.
  • Після цього губкою або тканиною добре протерти забруднені місця, змити водою.

Ви помітите, що іржа одразу зникла, а ванна стала чистою і білосніжною.

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Харчова сода і оцет

Цей засіб чудово впорається з іржею завдяки кислому середовищу оцту та абразивним властивостям соди.

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Що вам знадобиться:

  • 9% оцет;
  • харчова сода;
  • губка або щітка для чищення.

Що потрібно робити:

  • Оцет нанесіть на плями іржі, дайте йому увібратися протягом 5 хвилин.
  • Зверху насипте харчову соду — почне з'являтися піна.
  • Губкою або щіткою ретельно протріть всі забруднені ділянки. Змийте водою, щоб видалити залишки.
  • Вже за лічені хвилини іржа зникне.

Також відбілити ванну може допомогти суміш оцту, рідкого господарского мила та лимонної кислоти. Їх змішують у певній пропорції, обробляють поверхню та через деякий час змивають водою.

Фото Pixabay

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