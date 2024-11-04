кремль програв у Молдові: Майя Санду перемагає на президентських виборах

В Молдові, громадяни якої раніше підтвердили євроінтеграційний напрям розвитку своєї країни, оприлюднили результати президентських виборів 3 листопада.

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Діючий президент Майя Санду оголосила про свою перемогу над своїм конкурентом — Олександром Стояногло.

Згодом після підрахунку 98,8% бюлетенів на виборах заяву Санду підтвердила і Центральна виборча комісія країни — вона набрала 54,97% голосів проти 45,03% у Стояногло.

Таким чином розрив між суперниками склав майже 165 000 голосів.

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«Молдова, ти перемогла! Сьогодні, дорогі молдовани, ви дали урок демократії, гідний того, щоб його написали в підручниках історії. Сьогодні ви врятували Молдову! У нашому виборі гідного майбутнього ніхто не програв», — заявила Санду, яку цитує Радіо Свобода.

Своєю чергою Олександр Стоянгло, якого за даними ЗМІ, підтримували в рф, зазначив, що висока явка виборців довела, що Молдова — це не просто «точка на карті з простими глядачами, а країна відповідальних людей». Після оголошення Санду про перемогу він також закликав до спокою, заявивши, що «демократія означає, перш за все, зрілість перед обличчям результату».

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Явка виборців на дільниці, за даними ЦВК перевищила 54%, що вище, ніж у першому турі, а також ніж у другому турі президентських виборів 2020 року.

Також нагадаємо про результати виборів у Грузії 27 жовтня, де за даними ЦВК партія «Грузинська мрія», яка відзначилася антизахідною ідеологією, здобула більшість.

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