«Не захарова буде вирішувати»: очільник МЗС Польщі відповів росіянам після виборів в Грузії

Рішення про взаємне партнерство прийматимуть Грузія та Європейський Союз, а не захарова, наголосив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Так глава польської дипломатії відреагував на позицію речниці МЗС росії, яка заявила, що віра в «європейське майбутнє» для Грузії є «просто дурною», пише польське видання.

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Після того, як Центральна виборча комісія оголосила, що «Грузинська мрія» здобула більшість на парламентских перегонах 27 жовтня, президент Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає результатів виборів і що її країна «стала жертвою російської спецоперації». Така позиція викликала ажіотаж у росії, і москва вирішила відреагувати. Речниця МЗС рф марія захарова опублікувала пост про нібито дії США на шкоду Європейському Союзу в питаннях міграції та економіки. Вона додала, що ці дії позбавляють ЄС «європейського майбутнього».

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський теж відреагував на ситуацію. Він заявив ЗМІ, що Грузія і Європейський Союз будуть приймати рішення про взаємне партнерство, а не захарова.

«Важливо також, що такі інформаційні операції, політичну боротьбу, яку росія розігрує в Молдові, Грузії, росія намагається проводити і в наших країнах. Це абсолютно неприйнятно», — додав Сікорський під час спільної прессконференції з главою МЗС Нідерландів Каспаром Вельдкампом.

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Сікорський також прокоментував візит Віктора Орбана до Грузії — там прем'єр-міністр Угорщини привітав партію «Грузинська мрія».

«У мене таке враження, що Віктор намагається отримати орден леніна», — коротко заявив міністр.

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Раніше повідомлялося про скандал в Європарламенті, який спричинив Віктор Орбан свою позицією щодо імміграції.

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