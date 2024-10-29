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«Не захарова буде вирішувати»: очільник МЗС Польщі відповів росіянам після виборів в Грузії

11:14 29 жовтня 2024
Очільник МЗС Польщі Сікорський

Рішення про взаємне партнерство прийматимуть Грузія та Європейський Союз, а не захарова, наголосив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Так глава польської дипломатії відреагував на позицію речниці МЗС росії, яка заявила, що віра в «європейське майбутнє» для Грузії є «просто дурною», пише польське видання.

Після того, як Центральна виборча комісія оголосила, що «Грузинська мрія» здобула більшість на парламентских перегонах 27 жовтня, президент Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає результатів виборів і що її країна «стала жертвою російської спецоперації». Така позиція викликала ажіотаж у росії, і москва вирішила відреагувати. Речниця МЗС рф марія захарова опублікувала пост про нібито дії США на шкоду Європейському Союзу в питаннях міграції та економіки. Вона додала, що ці дії позбавляють ЄС «європейського майбутнього».

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський теж відреагував на ситуацію. Він заявив ЗМІ, що Грузія і Європейський Союз будуть приймати рішення про взаємне партнерство, а не захарова.

«Важливо також, що такі інформаційні операції, політичну боротьбу, яку росія розігрує в Молдові, Грузії, росія намагається проводити і в наших країнах. Це абсолютно неприйнятно», — додав Сікорський під час спільної прессконференції з главою МЗС Нідерландів Каспаром Вельдкампом.

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Сікорський також прокоментував візит Віктора Орбана до Грузії — там прем'єр-міністр Угорщини привітав партію «Грузинська мрія».

«У мене таке враження, що Віктор намагається отримати орден леніна», — коротко заявив міністр.

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Раніше повідомлялося про скандал в Європарламенті, який спричинив Віктор Орбан свою позицією щодо імміграції.

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