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Події

Постраждали семеро дітей: у Хмельницькій області автобус, що їхав до Болгарії, потрапив у ДТП

13:27 6 серпня 2024
На місці ДТП

Ввечері понеділка, 5 серпня, на автодорозі «Житомир — Чернівці» у селі Жванець сталася дорожньо-транспортна пригода за участі пасажирського автобуса.

Про це повідомили у Національній поліції.

Правоохоронці повідомили, що 61-річний житель Чернівецької області перевозив дітей з Києва до Болгарії на відпочинок. За попередніми даними, водій не врахував дорожньої обстановки, з'їхав з дороги у селі Жванець та зіткнувся зі стіною нежитлового приміщення.

На момент аварії в автобусі перебувала 31 дитина та кілька дорослих, які супроводжували школярів.

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Внаслідок аварії травмувалися 62-річний чоловік і семеро дітей віком від 8 до 15 років. Медики госпіталізували постраждалих до лікарні.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження). Транспортний засіб поміщено на штрафмайданчик, слідство триває.

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Також нагадаємо і про нелегкий ранок в Києві, де водій легковика протаранив вантажівку і загинув, а потім на таран автівок «пішов» вже некерований трамвай на Подолі.

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