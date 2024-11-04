41.08 / 41.63 44.74 / 45.39
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Трагедія на Хмельниччині: під час пожежі у власному будинку загинули чоловік та жінка

12:20 4 листопада 2024
Пожежа в будинку

На Хмельниччині, де наприкінці літа затримали банду паліїв автівок військових, сталася трагедія з людськими жертвами.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, люди загинули під час пожежі у приватному будинку в селі Голенищево Кам’янець-Подільського району.

Прибувши на місце виклику, вогнеборці виявили бездиханні тіла двох громадян — чоловіка 1948 року народження та жінки 1953 року народження, які, ймовірно, отруїлися продуктами горіння.

Причина пожежі встановлюється. Розслідування обставин події проводять правоохоронні органи.

РЕКЛАМА

У зв'язку з цим рятувальники звернулися до співвітчизників із закликом неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки у власних домівках.

«Пам'ятайте: лише дотримання правил пожежної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню», — йдеться у заяві прес-служби.

РЕКЛАМА

Також нагадаємо про нещодавню пожежу у ресторанному комплексі під Києвом в середині жовтня. Тоді від вогню постраждав відомий відпочинковий комплекс «Партизан».

РЕКЛАМА

110

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кейт Міддлтон

Не хоче, щоб Чарльз зрікся престолу: Кейт Міддлтон зробила кроки щодо захисту монархії

Дегустація новинки

Краще ніж у французькому ресторані: оригінальні намазки на хліб від Тетяни Літвінової

гарбузова каша

Гарбузова каша за старовинним рецептом: обов’язково приготуйте, бо це неймовірно смачно

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми

Поки Чарльз III лікується від раку: Вільям і Кейт готують «переворот» у палаці

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту