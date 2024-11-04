Трагедія на Хмельниччині: під час пожежі у власному будинку загинули чоловік та жінка

На Хмельниччині, де наприкінці літа затримали банду паліїв автівок військових, сталася трагедія з людськими жертвами.

Як повідомили в обласному управлінні ДСНС, люди загинули під час пожежі у приватному будинку в селі Голенищево Кам’янець-Подільського району.

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Прибувши на місце виклику, вогнеборці виявили бездиханні тіла двох громадян — чоловіка 1948 року народження та жінки 1953 року народження, які, ймовірно, отруїлися продуктами горіння.

Причина пожежі встановлюється. Розслідування обставин події проводять правоохоронні органи.

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У зв'язку з цим рятувальники звернулися до співвітчизників із закликом неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки у власних домівках.

«Пам'ятайте: лише дотримання правил пожежної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню», — йдеться у заяві прес-служби.

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Також нагадаємо про нещодавню пожежу у ресторанному комплексі під Києвом в середині жовтня. Тоді від вогню постраждав відомий відпочинковий комплекс «Партизан».

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