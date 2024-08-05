Затримано ватажка банди, яка на замовлення ФСБ підпалювала автомобілі військових у Хмельницькому (фото)

СБУ, яка нещодавно нейтралізувала у шести областях розгалуджену агентурну мережу фсб, разом з Нацполіцією затримала лідера банди, яка на замовлення з рф підпалювала авто ТЦК на Хмельниччині

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Служба безпеки повідомляє, що затримано мешканця Хмельниччини, який вийшов на окупантів, щоб налагодити з ними співпрацю в обмін на гроші. Для цього він розмістив у даркнеті своє «резюме», де запропонував «послуги» з підпалів автомобілів ТЦК.

Фото СБУ

«На «оголошення» фігуранта відповів представник рф, який дав йому завдання на знищення військових авто у Хмельницькому. Для вчинення злочинів молодик залучив ще декількох жителів регіону. Фігуранти підпалили два транспортні засоби місцевого військкомату за допомогою «коктейлів Молотова». Зловмисники знімали загоряння авто на камери власних телефонів для надсилання потім «звіту» окупантам. Військова контррозвідка СБУ спільно з карним розшуком Нацполіції задокументувала підривну діяльність злочинної групи і затримала її організатора «по гарячих слідах», — йдеться у повідомленні.

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Фото СБУ

Під час обшуків у нього вилучено мобільні телефони та сім-карти, які він використовував для комунікації з агресором.

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Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 114−1 (готування до кримінального правопорушення, перешкоджання законній діяльності ЗСУ); ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом).

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Фото Офісу генпрокурора

Зловмисник перебуває під вартою. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій. Також триває розслідування для притягнення до відповідальності його спільників. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

В Офісі генпрокурора уточнили, що вороже завдання ватажок банди отримав на початку липня цього року. Він залучив мешканців регіону, які за гроші кидали у транспорт військових «коктейлі Молотова» та надсилали організатору фото або відеопідтвердження виконаної роботи. За кожен знищений автомобіль організатор і виконавці отримували гроші. Ціна «послуги» коливалась від 500 до 1000 доларів США.

Правоохоронці задокументували кілька епізодів такої злочинної діяльності.

«Під час обшуку житла організатора виявлено та вилучено мобільні телефони, квитанції, банківські та телефонні сім-карти, закордонний паспорт, понад 128 тисяч гривень та інші речові докази. Наразі 18-річному підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Вирішується питання про притягнення до відповідальності інших осіб», — додали в ОГ.

Нагадаємо, що суд в Києві присудив 8 років тюрми серійному палію автомобілів які використовувались військовослужбовцями ЗСУ чи мали символіку збройних формувань. За період з вересня 2022 року по серпень 2023 року на території Лісового масиву у столиці 36-річний чоловік підпалив 10 автомобілів, а ще 3 — пошкодив.

Фото Офісу генпрокурора

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