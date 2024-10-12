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Події

Під Києвом згорів елітний ресторан (фото, відео)

12:01 12 жовтня 2024
Ліквідація пожежі

На Київщині сталася чергова пожежа у ресторанному комплексі — цього разу загоряння виникло на території заміського ресторанного комплексу в селі Романків (Козинська ОТГ, Обухівський район). За даними ЗМІ, це був комплекс «Партизан», що розташований по Новообухівській трасі.

За повідомленням рятувальників, горіла двоповерхова деревʼяна будівля ресторану площею 2000 кВ. м, при цьому існувала загроза перекидання полум'я на ще дві будівлі, розташовані поруч.

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Втім вогнеборці успішно ліквідували пожежу, для чого їм знадобилося 10 одиниць техніки та 26 чоловік особового складу.

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«Врятовано тринадцять споруд комплексу. Жертв і постраждалих немає», — розповіли у Головному управлінні ДСНС по Київській області.

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Причина пожежі зʼясовується.

Також нагадаємо про пожежу у відомому львіському ресторані, через яку було задимлено увесь центр міста.

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