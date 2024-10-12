Під Києвом згорів елітний ресторан (фото, відео)

На Київщині сталася чергова пожежа у ресторанному комплексі — цього разу загоряння виникло на території заміського ресторанного комплексу в селі Романків (Козинська ОТГ, Обухівський район). За даними ЗМІ, це був комплекс «Партизан», що розташований по Новообухівській трасі.

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За повідомленням рятувальників, горіла двоповерхова деревʼяна будівля ресторану площею 2000 кВ. м, при цьому існувала загроза перекидання полум'я на ще дві будівлі, розташовані поруч.

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Втім вогнеборці успішно ліквідували пожежу, для чого їм знадобилося 10 одиниць техніки та 26 чоловік особового складу.

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«Врятовано тринадцять споруд комплексу. Жертв і постраждалих немає», — розповіли у Головному управлінні ДСНС по Київській області.

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Причина пожежі зʼясовується.

Також нагадаємо про пожежу у відомому львіському ресторані, через яку було задимлено увесь центр міста.

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