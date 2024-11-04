В ДТП на Одещині загинув київський депутат

Депутат Київської міської ради потрапив у ДТП в Одеській області. Внаслідок аварії він загинув на місці. Раніше у ДТП потрапив нардеп від «Слуги народу» Копитін. Він та його водій отримали переломи та травми.

ВІДЕО ДНЯ

Про аварію на Одещині повідомили в Одеському обласному главку поліції.



За інформацією правоохоронців, автопригода сталася вчора, 3 листопада, о 19:00 у межах Старокозацької громади.

Поліцейські попередньо встановили, що 40-річний житель Київщини, керуючи позашляховиком Toyota, на кільцевій ділянці дороги не впорався з керуванням, з’їхав з проїжджої частини у кювет, де сталося займання автівки.

Поліція не називає прізвища депутата, але ЗМІ стверджують, що мова йде про депутата Київської міської ради Сергія Мамояна.

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Внаслідок ДТП він та 52-річна жінка, яка знаходилася на передньому пасажирському сидінні автівки, загинули на місці події. Ще двоє пасажирів, що були на задніх сидіннях, травмувалися та були госпіталізовані.

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Зокрема, 51-річній жінці діагностували забої хребта та верхньої кінцівки, а 55-річному чоловіку — перелами ключиці та ребра.

Як зазначив начальник Білгород-Дністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський, слідчі розпочали провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ.

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Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

В рамках провадження призначено низку судових експертиз. Слідство триває.

Що відомо про Сергія Мамояна

Сергій Мамоян народився 1 квітня 1984 року в селищі Каракерт (Вірменія). Громадянин України. Одружений, батько трьох дітей.

У жовтні 2015 року був обраний депутатом Полтавської обласної ради 7-го скликання від «Партії простих людей Сергія Капліна». Голова депутатської комісії з питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр.

Згодом був обраний депутатом Київської міської ради 9-го скликання по списку ОПЗЖ 25 жовтня 2020 року. Заступник голови постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами.

За даними дослідження руху «Чесно» на квітень 2021 року, Сергій Мамоян став рекордсменом серед нерішучих депутатів. У майже 47% питань винесених до розгляду він ігнорував. Тобто, по суті не мав позиції «за», «проти» чи «утримався».

Як повідомляли «ФАКТИ», сьогодні вранці в Києві сталася аварія, в яких загинуло двоє людей. На вулиці академіка Заболотного автобус протаранив кілька авто й вилетів на тротуар. Очевидці повідомляли, що перед ДТП чули вибух.

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