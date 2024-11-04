Жизель Бюндхен очікує сюрприз: у її житті з Хоакімом Валенте нова глава

Супермодель Жизель Бюндхен, як повідомляється, очікує на дитину від свого нинішнього партнера — тренера по джиу-джитсу Хоакіма Валенте, що знаменує нову главу в її житті після розлучення. Незважаючи на те, що 44-річна Бюндхен в останні місяці веде більш приватне життя, джерела, близькі до пари, підтвердили, що вона вагітна приблизно на п’ятому або шостому місяці, хоча поки що вони вирішили тримати багато деталей в таємниці, пише Marca.

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Дотримуючись її особистого підходу, Жизель і Хоакім, як повідомляється, вирішили дочекатися пологів, щоб дізнатися стать своєї дитини, уникаючи повідомлень від медиків про це. Рішення таке саме, як і в попередніх вагітностях Жизель, де вона також обирала сюрприз, дізнаючись про стать дитини під час пологів.

Майбутній малюк стане третьою дитиною Жизель, хоча це буде їх перша спільна дитина з Валенте. У неї двоє дітей, 14-річний Бенджамін і 11-річна Вівіан від колишнього захисника НФЛ Тома Бреді, з яким вона розлучилася в жовтні 2022 року. Після розлучення Бюндхен і Валенте часто бачили разом, і їхні стосунки тривають. Тепер, коли має народитись дитина, вони, здається, глибоко зміцнюють свій зв’язок.

Хоча точна дата народження невідома, джерела натякають, що нове поповнення у Бюндхен може з’явитися на початку 2025 року.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Жизель Бюндхен стала новим обличчям бренду Frame та вразила розкішними образами.

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