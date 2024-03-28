Жизель Бюндхен вперше відкрито розповіла про нове кохання

Супермодель Жизель Бюндхен, яка після 13 років шлюбу розлучилася з ексфутболістом Томом Бреді, в останні місяці стосунків кілька разів була помічена зі своїм тренером з джиу-джитсу Хоакімом Валенте, іноді в дуже інтимній обстановці. Це підживлювало чутки про їхній роман, а також припущення про зраду. Тепер Жизель Бюндхен відверто висловилася з цього приводу, пише t-online.de.

ВІДЕО ДНЯ

Жизель Бюндхен відкрито розповіла про особисте життя, а також розкрила статус своїх стосунків. «Я вперше була з кимось, хто спочатку був моїм другом, — розповіла 43-річна актриса в інтерв'ю New York Times, побічно підтвердивши свої стосунки з Хоакімом Валенте, адже вона не назвала його імені. — Це зовсім інше. Це дуже чесно й дуже прозоро».

Жизель Бюндхен і Том Бреді стали парою у 2006 році та взяли шлюб у 2009 році. За час сімейного життя у них народилося двоє дітей: син — у 2009 році, а донька — у 2012 році. В ексфутболіста також є ще син від попередніх стосунків з акторкою Бріджит Мойнахен.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що Жизель Бюндхен стала новим обличчям бренду Frame та вразила розкішними образами.

РЕКЛАМА

70

Читайте нас у Facebook