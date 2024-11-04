Вже багато років світ говорить про переспоживання, яке перевищує потреби людини. Багато хто з людей під впливом реклами купують те, що їм зовсім непотрібно. Наприклад, хлібопічку, яку потім використовують лише раз у житті, три светри за ціною одного на розпродажі, з яких «більш-менш» лише один, черговий крем для рук, який практично не відрізняється від тих, що вже є в косметичці.

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Молоде покоління мислить раціональніше. Про це свідчать обговорення нового тренду «недоспоживання» у соціальних мережах. Молоді люди діляться досвідом економії у всіх галузях. Наприклад, розповідають про те, що використовують міцелярну воду для обличчя до останньої краплі й лише потім купують наступну пляшечку. Хтось розмірковує про те, що немає потреби витрачати гроші на нові рушники та чашки, якщо у батьків їх повно. Хтось дивується з приводу того, навіщо купувати кілька пар однотипних штанів, з яких носиш одні.

Економія стосується продуктів харчування. Молоде покоління воліє купувати не пів кілограма сиру, а сто п'ятдесят грамів на сніданок чи вечерю, не пару кілограмів яблук, а два-три яблука, але найкрасивіших.

Можливо, новий тренд було б правильніше назвати розумним споживанням. Але, напевно, молоді це здається нудним. «Недспоживання» звучить резонансніше. Воно є повною протилежністю переспоживанню, яке стимулює надвиробництво товарів, а отже, зростаюче забруднення планети. Новий тренд сподобається не лише економним, а й тим, хто небайдужий до майбутнього планети.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що переїдання навіть здорових продуктів додасть зайвих кілограмів. Фахівці радять стежити за порціями.

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Фото Ольги Сметанської

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