Новий тренд demure: вишуканість без надмірностей

Слово demure у перекладі з англійської означає «скромний», «стриманий», «серйозний». Сьогодні цей тренд набирає популярності у всьому світі. Він очевидний як в одязі, так і в макіяжі — і, зважаючи на все, є повною протилежністю гламуру, який так полюбляють зірки шоу-бізнесу. В естетиці demure немає нічого кричущого, надто яскравого, ексцентричного. Жодних глибоких вирізів і розрізів, зухвалих принтів, надмірного блиску та сяйва, силуетів, що облягають.

ВІДЕО ДНЯ

Вітаються природні приглушені відтінки та перевірені часом фасони. Якщо говорити про кольори, у пріоритеті бежевий, коричневий, сірий, білий, чорний, синій, небесно-блакитний… Щодо силуетів, вони прості та лаконічні. Наприклад, спідниця-олівець чи прямі класичні штани. Деталі можуть бути, але вони мінімалістичні.



Аксесуари у цьому стилі теж досить лаконічні. Наприклад, шийна хустка не повинна бути занадто строкатою, зі стразами та паєтками. Сумка має бути насамперед функціональною — без зайвого декору. З прикрас будуть доречними сережки-«цвяшки», тонкий браслет у вигляді ланцюжка, немасивний перстень.

Коли кажуть, що прикрашає скромність, здається, що це саме про цей тренд.

Раніше стилісти дали пораду, який шарф вибрати, щоб виглядати стильно.

РЕКЛАМА

Також експерт зі стилю Ірина Бейлі назвала три важливі критерії при виборі прикрас.



Фото з альбому Ольги Сметанської

РЕКЛАМА

37

Читайте нас у Facebook