Переїдання навіть здорових продуктів додасть зайвих кілограмів: обов’язково стежте за їхніми порціями

Все добре лише до певної межі. Певні корисні продукти можуть призвести до більшого набору ваги, якщо ви будете споживати їх у нерозумних кількостях, пише Eat this.

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Авокадо — один з найкращих корисних жирів, багатий на клітковину та антиоксиданти, які сприяють схудненню. Дослідження, опубліковане в журналі Nutrition Journal, показало, що люди, які з'їдали половину авокадо щодня, мали меншу масу тіла і меншу талію, ніж ті, хто цього не робив. Але ви все одно повинні пам'ятати про розмір порцій, особливо коли мова йде про гуакамоле: ¼ склянки гуакамоле містить 8 грамів жиру.

Мигдаль з його амінокислотами, що спалюють жир, є суперпродуктом. Але одна чашка містить 529 калорій і вражаючі 45 грамів жиру. Тому не тягніться до повного пакета, а відміряйте собі трішки для перекусу. Дослідження показало, що люди, які з'їдали чверть чашки мигдалю на день, втрачали більше ваги, ніж ті, хто перекушував складними вуглеводами.

Як і гуакамоле, хумус містить основу для схуднення. Дослідження показали, що вживання бобових, таких як нут, чотири рази на тиждень корелює з більшою втратою жиру. Одна порція хумусу — це дві столові ложки, які можуть поміститися на парі крекерів.

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Ви знаєте, що білок — це основа правильного харчування. Він будує м'язи, забезпечує енергією і дає відчуття ситості. Але, можливо, переваги білка були надмірно розрекламовані за рахунок інших компонентів вашої тарілки — і кількості калорій. Американська асоціація дієтологів радить, що кожна основна порція білка — будь то курка, лосось або яловичина — повинна бути приблизно розміром з колоду карт. Деякі курячі грудки середнього розміру насправді можуть бути двома або трьома порціями в одній, з набагато більшою кількістю білка, ніж ви можете переварити за один прийом.

Оливкова олія — диво для схуднення. Дієта, багата на оливкову олію, вивільняє гормон адипонектин, який розщеплює жири в організмі, як показало дослідження, опубліковане в журналі Obesity. Але про яку саме кількість оливкової олії ми говоримо? Нещодавно FDA припустило, що вживання двох столових ложок оливкової олії на день може знизити ризик серцевих захворювань. Одна столова ложка оливкової олії містить близько 120 калорій і 13 грамів жиру.

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Це мононенасичені жири, які є корисними, але все ж таки жирами. Американська асоціація серця рекомендує, щоб 500−700 калорій щоденного раціону складали жири. Оскільки оливкова олія в основному на 100% складається з жирів, три столові ложки — це приблизно половина верхньої межі цієї норми.

Дієтологи підкреслюють, що споживання хороших жирів необхідне для схуднення. Яєчні білки, хоч і містять багато білка, майже не містять жирів, що може призвести до того, що після сніданку ви будете незадоволені і потягнетеся за новими калоріями. Крім того, лише жовтки містять холін — важливу поживну речовину, яка спалює жир. Просто обмежтеся двома жовтками на день.

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Ви, напевно, вже знаєте, що фруктовий сік може бути калорійною бомбою — занадто багато цукру, а клітковина, що наповнює живіт, його не компенсує. Але якщо ви думали, що зелений сік є винятком через свій відтінок, подумайте ще раз. Хороша рекомендація — збалансувати кожен фрукт з двома овочами. Або дотримуватися суворої вегетаріанської дієти.

Дієтологи відносять навіть зелений горох до одного класу з картоплею. Це тому, що горох, як і кукурудза, є крохмалистими овочами — вони містять більше вуглеводів і калорій, ніж інші овочі. Одна порція містить 15 грамів вуглеводів, або більше, ніж шматочок цільнозернового тосту.

Якщо ви все ще п'єте знежирене молоко або їсте сири та йогурти зі зниженим вмістом жиру або без жиру, настав час це переглянути. Це безперспективна пропозиція, і це не та втрата, на яку ми розраховуємо. Дослідження, опубліковане в Американському журналі клінічного харчування, показало, що люди, які вживають нежирні молочні продукти, мають тенденцію до більшої ваги, ніж ті, хто їх не вживає, оскільки вони менш ситні і, схоже, заохочують до більшого споживання вуглеводів. Крім того, коли молочні продукти переробляються для видалення жиру, з них також видаляються поживні речовини.

Раніше фахівець пояснила, чому не варто їсти «як горобчик» і багато тренуватись.

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